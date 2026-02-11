Marido de Liliana disse "volto já" e nunca mais regressou. O que aconteceu depois na vida desta mulher não podia ser pior

  Dois às 10
  Hoje às 12:15

Liliana perdeu o marido de forma trágica depois de este lhe dizer apenas “volto já”. Recentemente, viu outra tragédia assolar a família.

A vida de Liliana Carrilho parece ter sido feita de provas atrás de provas. Casou com o primeiro e único namorado, Nuno, e juntos trocaram a cidade pelo campo para construir um sonho: uma quinta pedagógica onde não faltariam animais, alegria e portas abertas para receber amigos.

Mas em 2017, os incêndios que devastaram o país varreram também o sustento da família. Liliana e o marido perderam animais, material agrícola e anos de trabalho. “Foi muito difícil ver tudo a arder”, recorda. Ainda assim, mesmo no meio da tragédia, o casal ajudou voluntários e nunca deixou cair o sonho.

Até que, em dezembro de 2021, a vida voltou a mudar drasticamente. Nuno saiu para trabalhar e nunca mais regressou. O camião que conduzia tombou e caiu sobre ele. Morreu horas depois. Tinha 40 anos. Os filhos, de 13 e 6 anos, ficaram sem pai dias antes do Natal. “Acho que ainda não fiz o luto, vou fazendo”, confessa Liliana. De um momento para o outro, ficou sozinha com dois filhos e um negócio para gerir.

Quando parecia impossível suportar mais, em dezembro passado um curto-circuito provocou um incêndio que destruiu parte do salão da quinta — o espaço que Nuno tinha construído para ganhar algum dinheiro com festas. Os prejuízos rondam os 65 mil euros.

Entre incêndios, luto e perdas sucessivas, Liliana continua a lutar pelo sonho do marido, pelos filhos e pela quinta que ainda não conseguiu transformar na realidade que idealizaram juntos.

 

