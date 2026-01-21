Pensávamos que sabíamos usar as luzes do carro, até descobrirmos isto

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:00

Muitos condutores acreditam que ligar as luzes do carro é algo automático, sem margem para erro. Mas a verdade é que grande parte de nós tem usado estas luzes de forma incorreta — e nem se apercebe.

Com os dias mais curtos, a presença da neblina matinal e o clima mais invernal a reduzir a visibilidade na estrada, é essencial redobrar a atenção sempre que conduzes. A Prevenção Rodoviária Portuguesa alerta precisamente para este perigo e apresenta algumas recomendações importantes sobre o uso correto das luzes do carro, algo que ainda é feito de forma incorreta por muitos condutores.

Antes de tudo, é importante confirmar se todas as luzes do veículo estão a funcionar corretamente. De seguida, convém compreender quando e para que serve cada tipo de luz. As luzes de presença têm como função apenas assinalar a presença e a largura do carro, tanto à frente como atrás. Na dianteira, são frequentemente chamadas de “mínimos”. Por outro lado, as luzes de cruzamento, ou médios, são as que deves usar na maioria das situações, pois iluminam a estrada até cerca de 30 metros à tua frente sem encandear os outros condutores.

As luzes de estrada, conhecidas como máximos, oferecem uma iluminação significativamente maior, superior a 100 metros, mas só devem ser utilizadas quando não existe risco de ofuscar quem circula em sentido contrário. Em condições de visibilidade reduzida, como nevoeiro, chuva intensa ou neblina, entram em ação as luzes de nevoeiro dianteiras, que ajudam a melhorar a iluminação da via. Já as luzes de nevoeiro traseiras têm uma função muito específica: tornar o carro mais visível para quem segue atrás, mas apenas em situações de nevoeiro denso ou quando a visibilidade está realmente comprometida.

Usar corretamente as luzes do carro não é apenas cumprir regras, mas sim uma questão de segurança, tanto tua como dos outros condutores. Vale a pena rever estes pormenores para garantir que, na próxima vez que pegares no volante, estás a fazer tudo corretamente.

Temas: Luzes Carro

