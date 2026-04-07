Não se viu na televisão. Saiba quem Luzia beijou na boca após sair do “Secret Story”

  • Dois às 10
  • Há 2h e 12min

Ainda antes de sair do estúdio do Secret Story, Luzia foi surpreendida com um beijo divertido.

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O ambiente nos bastidores do “Secret Story 10” foi mostrado nas redes sociais da TVI e houve um momento inesperado que está a surpreender os fãs. Na mesma noite em que foi expulsa da casa mais vigiada do país, Luzia Marques protagonizou um momento insólito com Flávio Furtado. Já fora das câmaras da gala, a ex-concorrente trocou um beijo na boca com o comentador.

O momento que não se viu na televisão, acabou por vir a público através das redes sociais. O próprio Flávio Furtado partilhou o vídeo no Instagram, esta segunda-feira, dia 6 de abril. “E, no fim, ainda levei um beijo da Luzia”, escreveu.

Descontraído e em tom de brincadeira, o momento mostra o lado mais leve do pós-gala.

Temas: Luzia Secret Story Dois às 10 Flavio furtado
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