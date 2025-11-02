Faça maçã desidratada em casa na air fryer e evite comprar a 40€ por quilo no supermercado

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 56min

No supermercado, a maçã desidratada chega a custar cerca de 40€ por quilo. A boa notícia é que, com uma air fryer, pode preparar em casa.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Comer fruta é essencial para uma alimentação equilibrada, e existem várias formas de a consumir. Para além de crua, uma das maneiras mais práticas de comer fruta é quando esta está desidratada, pois é fácil de transportar e consumir. O problema é que comprar maçã, abacaxi, pera ou outra fruta já desidratada no mercado é muito caro. Contudo, se tiver uma air fryer, pode fazê-la em casa.

Desidratar fruta em casa é simples e conveniente, e o site Air Fryer Faz Tudo! explica como realizar esta técnica utilizando a fritadeira de ar. Só precisa da fruta que deseja desidratar, da air fryer e, opcionalmente, de sumo de limão para evitar a oxidação.

Preparação:

  1. Comece por preparar a fruta, lavando-a bem e, dependendo do tipo e do seu gosto, descascando-a. Corte em fatias finas e uniformes – quanto mais finas, mais rapidamente a fruta ficará desidratada.

  2. Embora seja opcional, é fortemente recomendado mergulhar as fatias de fruta em sumo de limão por alguns minutos. Isto ajuda a prevenir a oxidação, que pode alterar a textura e o sabor da fruta.

  3. Pré-aqueça a air fryer a 70ºC.

  4. Coloque as fatias no cesto da air fryer, certificando-se de que não estão sobrepostas, para que a desidratação seja uniforme.

  5. Deixe a fruta a desidratar entre duas a quatro horas a uma temperatura de 60ºC. A cada 30 minutos, verifique as fatias e vire-as para que sequem de forma homogénea.

  6. Quando as fatias estiverem secas ao toque, mas ainda ligeiramente flexíveis, retire-as e deixe arrefecer completamente.

  7. Guarde os pedaços desidratados numa embalagem que feche hermeticamente, para garantir que se mantêm estaladiços pelo máximo de tempo possível.

Para prolongar a durabilidade da fruta desidratada, mantenha-a num recipiente hermético, evitando a entrada de ar e humidade, e guarde a embalagem num local fresco, seco e protegido da luz solar direta.

Se desejar, além de desidratar a fruta, pode experimentar adicionar especiarias e temperos, como canela, gengibre ou cardamomo, para variar o sabor.

Temas: Maçã desidratada Air fryer

RELACIONADOS

Dá para fazer isto na air fryer e quase ninguém sabe

Receitas

Faça estes bolinhos de coco com ingredientes que já tem em casa

30 out, 16:30

É assim que se faz uma tortilha, segundo os chefs espanhóis

30 out, 15:00

Natal com menos calorias: experimente estes mini bolos-rei

29 out, 16:00

Já a pensar nos sonhos de abóbora? Estes têm metade das calorias e não precisam de ser fritos

28 out, 16:00

Descubra 5 receitas de sopas para experimentar este outono

27 out, 17:00

Experimente este bolo saudável para servir com chá

27 out, 14:30

Impossível resistir ao bolo de chocolate de Manuel Luís Goucha. Temos a receita e é tão fácil de fazer

26 out, 07:44
MAIS

Mais Vistos

É filho de uma figura conhecida e assumiu-se homossexual com apenas 12 anos

7 ago, 11:39

Cristina Ferreira em bate-boca com Luís Gonçalves: «Nem venhas dizer que nunca mentiste!»

30 jun, 11:49

Carneiro, Touro e Gémeos: um destes signos tem grandes hipóteses de encontrar a sua cara-metade em novembro

31 out, 10:04

Adolescente que assassinou os pais e o irmão partilhou tudo online com a alegada namorada como se fosse um jogo

30 jun, 12:49

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

Ontem às 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Fora do Estúdio

Por baixo do fato, Pedro Benevides 'esconde' um físico invejável. As fotos do jornalista longe da televisão

Há 55 min

Aqui trabalha-se 8 dias por mês e o salário é 855 euros

31 out, 15:00

«Pior coisa que me fez desde que entrou». Zé incrédulo com atitude recente de Liliana (e não tem a ver com Fábio)

31 out, 08:51

MacGyver fez parte da sua infância? Veja como está o ator aos 75 anos

30 out, 15:30

Fotos

Por baixo do fato, Pedro Benevides 'esconde' um físico invejável. As fotos do jornalista longe da televisão

Há 55 min

Lesionou-se no Benfica vs. Sporting e apaixonou-se na clínica de fisioterapia: «Um dia, ele entra de fato...»

Há 1h e 59min

Faça maçã desidratada em casa na air fryer e evite comprar a 40€ por quilo no supermercado

Há 2h e 56min

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

Ontem às 11:19