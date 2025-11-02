Faça maçã desidratada em casa na air fryer e evite comprar a 40€ por quilo no supermercado

No supermercado, a maçã desidratada chega a custar cerca de 40€ por quilo. A boa notícia é que, com uma air fryer, pode preparar em casa.

Comer fruta é essencial para uma alimentação equilibrada, e existem várias formas de a consumir. Para além de crua, uma das maneiras mais práticas de comer fruta é quando esta está desidratada, pois é fácil de transportar e consumir. O problema é que comprar maçã, abacaxi, pera ou outra fruta já desidratada no mercado é muito caro. Contudo, se tiver uma air fryer, pode fazê-la em casa.

Desidratar fruta em casa é simples e conveniente, e o site Air Fryer Faz Tudo! explica como realizar esta técnica utilizando a fritadeira de ar. Só precisa da fruta que deseja desidratar, da air fryer e, opcionalmente, de sumo de limão para evitar a oxidação.

Preparação:

Comece por preparar a fruta, lavando-a bem e, dependendo do tipo e do seu gosto, descascando-a. Corte em fatias finas e uniformes – quanto mais finas, mais rapidamente a fruta ficará desidratada. Embora seja opcional, é fortemente recomendado mergulhar as fatias de fruta em sumo de limão por alguns minutos. Isto ajuda a prevenir a oxidação, que pode alterar a textura e o sabor da fruta. Pré-aqueça a air fryer a 70ºC. Coloque as fatias no cesto da air fryer, certificando-se de que não estão sobrepostas, para que a desidratação seja uniforme. Deixe a fruta a desidratar entre duas a quatro horas a uma temperatura de 60ºC. A cada 30 minutos, verifique as fatias e vire-as para que sequem de forma homogénea. Quando as fatias estiverem secas ao toque, mas ainda ligeiramente flexíveis, retire-as e deixe arrefecer completamente. Guarde os pedaços desidratados numa embalagem que feche hermeticamente, para garantir que se mantêm estaladiços pelo máximo de tempo possível.

Para prolongar a durabilidade da fruta desidratada, mantenha-a num recipiente hermético, evitando a entrada de ar e humidade, e guarde a embalagem num local fresco, seco e protegido da luz solar direta.

Se desejar, além de desidratar a fruta, pode experimentar adicionar especiarias e temperos, como canela, gengibre ou cardamomo, para variar o sabor.