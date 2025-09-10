Aproveite as maçãs que tem em casa com esta sobremesa sem açúcar

Tem maçãs a sobrar em casa e não sabe o que fazer com elas? Com esta receita, pode transformá-las numa sobremesa saudável.
Se tem maçãs e não sabe o que lhes fazer, esta receita é ideal para si. A proposta vem de Espanha, através do canal de YouTube Postres Saludables, conhecido pelas suas receitas doces, equilibradas e sem açúcar. A criadora do canal privilegia ingredientes naturais e esta sobremesa de maçã segue exatamente essa linha.
Ingredientes:
-
4 maçãs grandes (com ou sem casca);
-
60g de iogurte grego ou natural sem açúcar;
-
2 ovos;
-
1 colher de sopa de fécula de milho, batata ou mandioca;
-
70ml de leite ou bebida vegetal;
-
1 colher de chá de extrato de stevia ou 4 colheres de sopa de adoçante granulado;
-
Sumo de limão (opcional).
Preparação:
-
Pré-aqueça o forno a 180 °C.
-
Lave, descasque e corte as maçãs em pedaços. Pode adicionar um pouco de sumo de limão para evitar que oxidem.
-
Num liquidificador, misture todos os ingredientes até obter uma mistura homogénea.
-
Verta a mistura para uma forma retangular ou redonda pequena.
-
Leve ao forno durante cerca de 30 minutos, ou até dourar ligeiramente por cima.
-
Deixe arrefecer e coloque no frigorífico durante pelo menos 4 a 8 horas.
Esta sobremesa mantém-se bem no frigorífico até uma semana. Curiosamente, o sabor intensifica-se com o tempo, tornando-a perfeita para preparar com antecedência.