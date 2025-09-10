Aproveite as maçãs que tem em casa com esta sobremesa sem açúcar

  • Joana Lopes
  • Ontem às 15:30
Sobremesa de maçã
Sobremesa de maçã

Tem maçãs a sobrar em casa e não sabe o que fazer com elas? Com esta receita, pode transformá-las numa sobremesa saudável.

Se tem maçãs e não sabe o que lhes fazer, esta receita é ideal para si. A proposta vem de Espanha, através do canal de YouTube Postres Saludables, conhecido pelas suas receitas doces, equilibradas e sem açúcar. A criadora do canal privilegia ingredientes naturais e esta sobremesa de maçã segue exatamente essa linha.

Ingredientes:

  • 4 maçãs grandes (com ou sem casca);

  • 60g de iogurte grego ou natural sem açúcar;

  • 2 ovos;

  • 1 colher de sopa de fécula de milho, batata ou mandioca;

  • 70ml de leite ou bebida vegetal;

  • 1 colher de chá de extrato de stevia ou 4 colheres de sopa de adoçante granulado;

  • Sumo de limão (opcional).

Preparação:

  1. Pré-aqueça o forno a 180 °C.

  2. Lave, descasque e corte as maçãs em pedaços. Pode adicionar um pouco de sumo de limão para evitar que oxidem.

  3. Num liquidificador, misture todos os ingredientes até obter uma mistura homogénea.

  4. Verta a mistura para uma forma retangular ou redonda pequena.

  5. Leve ao forno durante cerca de 30 minutos, ou até dourar ligeiramente por cima.

  6. Deixe arrefecer e coloque no frigorífico durante pelo menos 4 a 8 horas. 

Esta sobremesa mantém-se bem no frigorífico até uma semana. Curiosamente, o sabor intensifica-se com o tempo, tornando-a perfeita para preparar com antecedência.

Temas: Maçãs Receitas saudáveis Sobremesas

