MacGyver fez parte da sua infância? Veja como está o ator aos 75 anos

Quase 40 anos depois de conquistar os ecrãs, Richard Dean Anderson, protagonista de MacGyver, mostra uma imagem totalmente diferente.

Mesmo para quem nunca acompanhou a série, o nome MacGyver dificilmente passa despercebido. Lançada no final dos anos 80, a série conquistou rapidamente muitos espectadores, que aguardavam ansiosos por cada novo episódio.

A produção norte-americana seguia Angus MacGyver, um agente secreto extraordinariamente engenhoso, sempre capaz de encontrar a solução mais brilhante para escapar das situações mais complicadas. Ao longo de 139 episódios, o público acompanhou truques improváveis — desativar uma bomba com um clipe, reativar um fusível queimado com uma pastilha elástica ou improvisar um extintor usando vinagre e refrigerante — provando, pelo menos na ficção, que nada é impossível.

A personagem ganhou vida através de Richard Dean Anderson, papel que o lançou para o sucesso internacional e que mais tarde o levou a integrar o elenco do filme de grande impacto Stargate SG-1, em 1997.

Hoje, aos 75 anos e depois de uma longa carreira em diversas séries e filmes, Richard Dean Anderson mantém-se afastado dos ecrãs desde 2013.