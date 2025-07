José Eduardo Moniz e Manuela Moura Guedes já são avós, mas não ganharam para o susto: «Depois de 17 dias de neonatologia...»

No Instagram, Madalena Moniz, filha de Manuela Moura Guedes e José Eduardo Moniz, anunciou a chegada da pequena Tereza.

Madalena Moniz, filha de Manuela Moura Guedes e José Eduardo Moniz, vive agora um dos momentos mais emocionantes da sua vida: o nascimento da primeira filha, Tereza.

A notícia foi partilhada pela própria nas redes sociais, onde revelou que a bebé nasceu quase dois meses antes do tempo e precisou de passar 17 dias na unidade de neonatologia. Agora, finalmente, já está em casa com os pais.

"Tereza 🩷 Depois de nascer quase dois meses antes do tempo e de 17 dias de neonatologia, estamos (finalmente) em casa. Para sempre, o maior fogo de artifício do 4 de julho", escreveu Madalena Moniz na legenda de uma série de fotografias ternurentas da recém-nascida.

Tereza é fruto do casamento de Madalena com João Fezas Vital, e vem trazer uma nova luz à família, que celebra agora esta nova etapa com emoção e gratidão.

