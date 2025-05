Quando o amor e o cancro se cruzam: A resposta deste casal nunca será esquecida

Quando o amor se coloca à prova de uma maneira impensável, o que acontece? Para este casal, o diagnóstico de cancro não foi apenas uma batalha contra a doença, mas uma demonstração de força, união e coragem incomparáveis.

Recordamos a história de Madalena, de 34 anos e um diagnóstico implacável: cancro colorretal metastizado no fígado e no peritoneu. Descobriu a doença quando decidiu emagrecer e os exames revelaram valores alterados. Desde então, tudo mudou, menos a forma como escolhe viver: com força, esperança e muito amor.

Ao seu lado está Tiago, o marido que descreve como o seu pilar, a sua força maior. «Sem ele, isto não era possível», confessou Madalena, emocionada. Dependente de sacos para viver, tornou-se mais frágil fisicamente, mas mantém-se ativa sempre que pode. Continua a trabalhar quando o corpo permite, pinta para manter as mãos funcionais e, acima de tudo, faz questão de sorrir. «Eu vou sempre sorrir para a vida», afirmou, com a serenidade de quem decidiu não deixar que o cancro lhe roubasse a alegria de viver.

Apesar do diagnóstico, Madalena não vive à espera de um milagre. «Eu nem sonho com a cura, eu sonho com o poder ter tratamentos para controlar a doença», disse. Quer continuar a viajar, a trabalhar, a viver. E recusa dar ao cancro um peso maior do que o necessário. Brinca com a doença, desdramatiza, e acredita que é possível ser feliz mesmo estando doente. «Quando temos uma boa base familiar à nossa volta, a doença passa a ser uma coisa pequenina», confessou.

A aceitação da morte faz parte da sua paz. Madalena sabe que a vida não se mede em anos, mas em momentos partilhados com quem amamos. E Tiago, que a ama com uma ternura que comove, não tem dúvidas: «É o amor da minha vida». Juntos, enfrentam o tempo como ele vem, com coragem, sentido de humor e um amor que, mesmo não curando o cancro, dá-lhe todo o sentido.

Veja, acima, na galeria, outros momentos marcantes de histórias que já passaram pelo programa.