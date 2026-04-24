Mafalda Castro revela o segredo para "salvar" a pele sensível: “Não quero estar maquilhada, mas quero estar com bom ar”

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Mafalda Castro mostrou a solução para um dos problemas de pele mais comuns

Mafalda Castro, influenciadora digital com uma comunidade de mais de 594 mil seguidores e um rosto bem conhecido da televisão portuguesa, voltou a partilhar com os seus fãs aquele que considera ser o seu produto "salva-vidas".

Numa manhã de rotina real, a apresentadora revelou que o início do dia começou cedo — às seis da manhã — por causa do pequeno Manel. Entre os desafios da maternidade e a falta de sono, Mafalda confessou que a sua pele atópica e extremamente sensível ao calor reagiu logo após o banho, acordando com o rosto bastante avermelhado.

A solução para a pele atópica e sensível

Para quem sofre de sensibilidade cutânea, encontrar um equilíbrio entre tratamento e estética nem sempre é fácil. No entanto, Mafalda Castro garante que já encontrou o seu aliado perfeito: o CC Crème com Centelha Asiática da Erborian.

"O que eu ponho nestes casos, em que não quero estar maquilhada, mas quero estar com bom ar, é este CC Cream. Já falei disto várias vezes aqui. É bom para quem tem a pele com sensibilidade; quando fica vermelha, ele não tem uma cobertura pesada, mas corrige o tom" , explicou a apresentadora aos seus seguidores.

Tecnologia coreana: de branco a "pele de porcelana"

O segredo deste fenómeno da cosmética coreana, que Mafalda Castro tanto elogia nas suas redes sociais, reside nos seus pigmentos encapsulados. Como a influencer mostrou nas suas stories, o creme sai da bisnaga com uma cor esbranquiçada mas, ao ser espalhado, transforma-se para se adaptar magicamente ao tom de pele de cada pessoa. O resultado é uma neutralização imediata da vermelhidão sem o aspeto artificial das bases tradicionais.

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Tratamento híbrido: hidratação e proteção

Este não é um CC Cream qualquer. A sua fórmula foi desenhada para atuar em várias frentes, funcionando como um cuidado de pele com cor que simplifica qualquer rotina:

Centelha asiática (2%): o ingrediente "estrela" da cosmética coreana, essencial para acalmar a sensibilidade e regenerar a barreira cutânea.

Ácido hialurónico : garante que a pele se mantém hidratada e com um aspeto preenchido ao longo de todo o dia.

Pigmentos transformadores: microcápsulas que se adaptam ao tom de pele, corrigindo a textura e unificando o rosto com uma cobertura leve e natural.

Proteção SPF 30: um escudo indispensável contra as agressões diárias e o envelhecimento precoce.

Para quem, como a influencer, tem uma rotina intensa e procura um aspeto saudável e luminoso em poucos segundos, este é o investimento que Mafalda Castro não dispensa no seu dia a dia.

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