Conheceram-se nos bastidores da TVI e hoje, já com um filho, formam um dos casais mais bonitos da televisão

Comparada a destinos exóticos, muitos dizem que é a “praia mais bonita de Portugal”

Juntos na vida privada e na profissão, este casal é um sucesso nas redes sociais.

Mafalda Castro recordou os primeiros tempos da relação com Rui Simões. Atualmente, os dois formam um dos casais mais acarinhados do panorama nacional e partilham a felicidade de serem pais do pequeno Manuel, mas a verdade é que nem tudo começou da forma que muitos imaginam.

A apresentadora revelou que conheceu Rui Simões nos bastidores do Big Brother, numa altura em que trabalhavam juntos. Apesar de ter tido uma primeira impressão curiosa, o interesse amoroso demorou a surgir. “Lembro-me de olhar para ele e pensar: ‘Acho que ele deve ser bom namorado, não sei porquê. Tenho um feeling’. Mas depois não lhe ligava nenhuma”, confessou.

A revelação mais surpreendente surgiu quando Mafalda Castro admitiu que, numa fase inicial, chegou até a falar de forma pouco simpática sobre Rui junto da melhor amiga. “Até acho que disse mal dele à minha melhor amiga. Disse tipo: ‘Ai, não acho piada nenhuma àquele do Big Brother’. Mas depois comecei a achar piada, não é?”, contou entre risos.

Com o passar do tempo, a convivência aproximou-os e aquilo que começou por ser apenas uma amizade transformou-se numa relação cada vez mais sólida. “Não nos largávamos um ao outro”, recordou Mafalda Castro, acrescentando que até os colegas de trabalho chamavam a atenção dos dois pela cumplicidade que demonstravam.

Desde então, o casal tornou-se inseparável. Para além da relação amorosa, decidiram também unir forças profissionalmente, criando um podcast.