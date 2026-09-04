Devastada com perda, Mafalda Castro faz partilha comovente: «Queria cuidar de ti muito mais tempo»

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Mafalda Castro está de luto pela morte da sua gata, Melinha. A profissional de televisão partilhou esta sexta-feira, nas redes sociais, uma emotiva mensagem de despedida, recordando a companheira de quatro patas que a acompanhou durante grande parte da vida.

Melinha. Não sei o que é ser adulta e ter a minha casa sem ti. Não sei o que é chegar de um dia de trabalho sem estares à minha espera. Nem andar pela casa sem a minha sombra, que eras tu”, começou por escrever.

Mafalda recordou depois os muitos momentos que viveram juntas e os cuidados que tinha diariamente com a gata. “Crescemos juntas. Adorei cuidar de ti. Adorei dar-te água do teu copo favorito, várias vezes por dia. Adorei comprar-te a tua comida favorita”, contou.

Adorei acordar com o teu miar quando sentias que já me estava a mexer e prestes a acordar. Adorei ser o teu colo e conforto. Também foste o meu”, acrescentou, deixando clara a importância que Melinha tinha na sua vida.

A despedida termina com uma declaração de amor e a dor de sentir que o tempo juntas não foi suficiente: “Tudo o que vivemos, passou em cinco minutos. Adoro-te e queria cuidar de ti muito mais tempo. Não foi suficiente”.

Mafalda Castro despede-se assim de uma companheira que fez parte da sua vida desde cedo e que, como a própria descreve, era a sua “sombra” e também o seu colo e conforto.

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