Mafalda Diamod revela problema de saúde: «Comecei a ver muito cabelo no banho, mas desvalorizei»

Mafalda Diamond enfrentou em silêncio uma batalha invisível: a alopecia. Diagnosticada antes de entrar no “Dilema”, a jovem revelou que a queda de cabelo afetou profundamente a sua autoestima.

Esta manhã, Mafalda Diamond foi convidada do programa Dois às 10, onde falou abertamente sobre o diagnóstico de alopecia, um problema de saúde que lhe trouxe momentos difíceis e afetou a sua autoestima.

«Comecei a ver muito cabelo no banho, mas desvalorizei», revelou a jovem, que só mais tarde percebeu a gravidade da situação. Com o agravamento da queda de cabelo, especialmente em períodos de maior stress, Mafalda acabou por ser diagnosticada com alopecia pouco antes de entrar no reality show Dilema. Há mais de um ano que toma medicação para controlar a condição e, recentemente, recebeu um diagnóstico mais positivo: a alopecia é de origem hormonal e tem cura.

Apesar das dificuldades, Mafalda mostra-se otimista e resiliente. Com o apoio do namorado Diogo Marcelino e o acompanhamento médico adequado, está a recuperar o equilíbrio e a confiança. Paralelamente, celebrou também a conclusão do curso de Gestão, um objetivo pessoal que vinha a perseguir há algum tempo.

Mafalda tornou-se conhecida do público ao participar no Big Brother 2022, onde conquistou os espectadores com a sua personalidade espontânea e energética. Mais tarde, aceitou o desafio do reality show Dilema, desta vez ao lado do pai, que viria a ser o vencedor do programa. Durante esta experiência, surpreendeu o público ao revelar o inesperado romance com Diogo Marcelino. O que começou com cumplicidade entre olhares e conversas transformou-se numa relação sólida, que já dura nove meses.

«Sem câmaras e microfones, o sentimento ficou ainda mais forte», confessou Mafalda, que celebra esta nova fase da sua vida: mais consciente, mais forte e pronta para novos começos.

Sentada à mesa do pequeno-almoço no Dois às 10, Mafalda declarou: «Hoje estou feliz. Por mim, pelo amor e por finalmente estar a cuidar de mim a sério».