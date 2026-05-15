Há mais de um ano à procura de trabalho, Mafalda Diamond fala em preconceito: «É complicado para mim»

No meio da natureza e com piscina. Este refúgio parece um resort tropical mas fica em Portugal

Mafalda Diamond e o pai, David Diamond, estiveram esta sexta-feira, 15 de maio, no programa “Dois às 10”, da TVI, onde comentaram os mais recentes acontecimentos do “Secret Story - Desafio Final” e participaram num divertido desafio de perguntas pessoais.

Durante o momento, pai e filha tiveram de responder em ardósias a várias questões colocadas pelos apresentadores. Quando David Diamond foi questionado sobre qual seria o maior sonho da filha, acabou por surpreender ao escrever: “arranjar emprego”.

A resposta deixou Mafalda Diamond visivelmente sensibilizada e levou a ex-concorrente dos reality shows da TVI a abrir o coração sobre a dificuldade que tem sentido em entrar no mercado de trabalho. “Esse é um tema um bocado complicado para mim. Tirei um curso numa das melhores faculdades do país, saí e já tinha um estágio e tudo, e não consegui arranjar trabalho. Com isto passou um ano. Entretanto, inscrevi-me no mestrado e entrei. Tive de optar por isso”, começou por explicar.

Mafalda confessou ainda acreditar que existe preconceito associado à exposição mediática que ganhou através da televisão. “Acho que há preconceito”, afirmou, acrescentando depois: “É impossível! Eu chego às entrevistas e sou boa comunicadora, estou bem apresentada, não duvido da minha capacidade de trabalho, tinha um estágio, não tinha o currículo vazio. (...) Era muito difícil eu não ter arranjado trabalho durante um ano.”