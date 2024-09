Mafalda Diamond defende o pai de críticas de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos: «Eu percebo o que ele fez»

Cristina Ferreira: «Se estivesse no jogo com o meu filho, se o visse a chorar, eu não continuava...»

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos criticaram a forma como David Diamond lidou com a filha no jogo e esta saiu em defesa do pai

Mafalda Diamond conquistou o quarto lugar no «Dilema» e esteve esta manhã à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre a sua participação no reality, bem como sobre ter vivido esta experiência ao lado do pai, David Diamond, que se sagrou vencedor do reality show.

Durante a entrevista, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos destacaram o duro papel que Mafalda teve na casa do «Dilema» por ter entrado com o pai, que esteve no centro das maiores polémicas do reality show. «Eras, para nós, muito mais merecedora do que o teu pai», confessou mesmo Cristina Ferreira, destacando a prestação da jovem, em relação à prestação de David Diamond.

A relação entre pai e filha dentro do reality show foi um dos temas que mais foi abordado durante a conversa. Nas últimas semanas, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos criticaram várias vezes a postura de David Diamond dentro do jogo para com a filha e, na presença de Mafalda Diamond, tentaram perceber como é que esta se sentiu com algumas situações que todos pudemos assistir na casa. «Tu sentiste muitas vezes alguma tristeza por coisas que o teu pai fez. Manifestaste-o. O que é que vias do lado do teu pai quando dizias isso?», questionou Cristina Ferreira a Mafalda Diamond. «Eu via que o meu pai estava a jogar um jogo, que tinha um objetivo...», respondeu Mafalda. «Mas não te sentiste triste por ser filha, ele saber que te estava a magoar e não mudar nada?», questionou ainda Cristina Ferreira. «Com o meu lado racional, não. Eu percebo o que é que ele fez e a verdade é que conseguiu», explicou Mafalda Diamond, mostrando que não guarda mágoa de nada que tenha acontecido na casa entre si e o pai. «Eu pensei que o meu pai estava a jogar a um jogo, sabia o que fazer e eu confiei!», rematou a jovem.

