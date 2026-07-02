Já não estão juntos. Diogo Marcelino revela fim de relação com Mafalda Diamond: «Estou sozinho»

Este tablet de 100€ traz teclado, rato e capa e é perfeito para estudar ou trabalhar

Diogo Marcelino confirmou que a relação com Mafalda Diamond chegou ao fim.

Durante a emissão "Dois às 10", a equipa da TVI esteve nas praias de Sesimbra para perceber como se vive a época balnear. Foi aí que encontrou o ex-concorrente de reality shows, que atualmente gere um bar na praia.

Questionado sobre a sua vida amorosa e, em concreto, sobre a relação com Mafalda Diamond, Diogo Marcelino foi perentório. «Não namoro com a Mafalda, estou sozinho», afirmou.

A confirmação surge depois de, no passado dia 15 de maio, Mafalda Diamond ter marcado presença no "Dois às 10", onde garantiu que o seu coração continuava entregue ao ex-concorrente.

Ao que tudo indica, a separação terá acontecido recentemente, uma vez que, há cerca de mês e meio, a influenciadora dava a entender que a relação seguia de boa saúde.

Nem Diogo Marcelino nem Mafalda Diamond tinham, até agora, tornado pública qualquer informação sobre o fim do namoro.