Já não estão juntos. Diogo Marcelino revela fim de relação com Mafalda Diamond: «Estou sozinho»

  • Dois às 10

Diogo Marcelino confirmou que a relação com Mafalda Diamond chegou ao fim.

Durante a emissão "Dois às 10", a equipa da TVI esteve nas praias de Sesimbra para perceber como se vive a época balnear. Foi aí que encontrou o ex-concorrente de reality shows, que atualmente gere um bar na praia.

Questionado sobre a sua vida amorosa e, em concreto, sobre a relação com Mafalda Diamond, Diogo Marcelino foi perentório. «Não namoro com a Mafalda, estou sozinho», afirmou.

A confirmação surge depois de, no passado dia 15 de maio, Mafalda Diamond ter marcado presença no "Dois às 10", onde garantiu que o seu coração continuava entregue ao ex-concorrente.

Ao que tudo indica, a separação terá acontecido recentemente, uma vez que, há cerca de mês e meio, a influenciadora dava a entender que a relação seguia de boa saúde.

Nem Diogo Marcelino nem Mafalda Diamond tinham, até agora, tornado pública qualquer informação sobre o fim do namoro.

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