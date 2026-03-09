Mafalda Teixeira tem 43 anos e parece ter parado no tempo: vai querer saber o seu segredo

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:00

Aos 43 anos, Mafalda Teixeira parece ter parado no tempo. Com uma forma física invejável e uma pele que desafia a idade, muitos ficam curiosos: qual será o segredo desta transformação?

Mafalda Teixeira vê a boa forma como o reflexo de um estilo de vida ativo e consciente, onde alimentação equilibrada e movimento andam de mãos dadas. Longe de dietas restritivas ou regras extremas, a atriz, de 43 anos, opta por escolhas que lhe proporcionam prazer e que consegue manter na rotina diária.

Numa entrevista à SELFIE, a atriz revelou que, quando o tema é alimentação, privilegia simplicidade e qualidade, mas sem abrir mão do prazer de comer. "Gosto muito de restaurantes à beira-mar ou com esplanadas com vista para o rio, onde posso comer um peixinho grelhado. Mas, sem dúvida alguma, aquilo que mais me deixa louca, principalmente ao fim de semana – porque, durante a semana, não existem grandes oportunidades para ir comer fora – é um bom brunch. Sou uma adepta de brunch na versão mais saudável possível."

Mafalda Teixeira explica que atualmente já encontra com facilidade este tipo de oferta em Lisboa. "Hoje em dia, já se encontra muita coisa por Lisboa dentro destas vertentes sugar free. Vegan não faço muita questão, mas gosto que tenham opções saudáveis. Brunch com vertente saudável… eu estou lá!", sublinha.

Entre os espaços que frequenta, a atriz não esconde as suas preferências: "Também gosto muito, sou mega fã do Honest Greens! E agora abriu um perto de nossa casa, em Alvalade."

Se a alimentação é cuidada, o movimento é igualmente uma constante: "Sou uma amante de desporto, uma pessoa que gosta de estar ativa. Gosto de fazer um bocadinho de tudo."

Atualmente, a sua paixão é o Padel, uma prática que surgiu em família: "Cá em casa, estamos um bocadinho com a febre do Padel, que o Kapinha me passou e também passou ao nosso filho, o Gabriel. Andamos a ter duas aulas por semana, às vezes até três, para nos prepararmos para começar a jogar e a fazer, eventualmente, torneios… Logo se vê."

A rotina inclui ainda outras modalidades que foram sendo incorporadas ao longo do tempo: "Pratico Ioga, que já queria fazer há muito tempo e introduzi em 2025. Também faço Pilates, com o Gabriel. Nós fazemos muitas atividades em família. Acho que é importante também, e Pilates faz bem a toda a gente."

Os treinos de força também fazem parte do plano: "Faço duas ou três vezes por semana um treino de força acompanhado pela minha personal trainer, faço caminhadas, tento fazer, no mínimo, 5 mil passos por dia, o que dá, mais ou menos, uma média de uma hora e pouco a caminhar."

Nas férias, Mafalda Teixeira gosta de experimentar tudo: "Raquetes de praia, beach volley, desportos aquáticos, desportos de aventura, adoro fazer caminhadas no meio da natureza…"

Apesar da diversidade de atividades, a atriz encara o desporto com leveza: "Gosto muito de desportos coletivos. Não sou muito competitiva, vá, jogo mais pela diversão e pelo desporto. Claro que gosto de ganhar, mas não é aquela coisa… Se perder, também está tudo bem na mesma", frisa.

O mais importante é o prazer e o convívio, sobretudo em família: "Gosto de me divertir e divirto-me muito a praticar desporto. E também faço muitas brincadeiras desportivas com os meus miúdos", conclui.

