Este resort parece saído de um filme de piratas, mas é real — e as famílias já estão a querer voltar

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Este resort está a conquistar famílias com uma experiência cheia de aventura, diversão e momentos que os mais pequenos não vão querer esquecer.

Está à procura de um destino para umas férias em família? O “Magic Pirates Island Resort” é uma opção pensada para pais e filhos. Situado em Benidorm, na Costa Blanca, este resort temático convida os visitantes a entrar num universo de piratas, tesouros escondidos e aventuras marítimas.

Desde que abriu portas, o espaço tem chamado a atenção pela sua originalidade. Entre as opções de alojamento estão cabanas junto ao mar, suites de luxo com decoração náutica e quartos que recriam o interior de um navio corsário.

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Mas a experiência não fica pelo alojamento. O resort dispõe de piscinas temáticas, restaurantes com menus inspirados nos sete mares e espetáculos noturnos ao ar livre. Há ainda experiências imersivas, incluindo caças ao tesouro e simulações de batalhas navais. Pode fazer a reserva aqui.

“Para repetir mil vezes”, escreveu uma criadora de conteúdos, @la_reforma_de_mi_vida, numa publicação no Instagram, onde partilhou um vídeo com vários detalhes do espaço.

O Magic Pirates Island Resort tem tido uma elevada procura, especialmente entre famílias e casais que procuram umas férias diferentes. Para muitos visitantes, é uma forma de viver uma verdadeira aventura sem deixar de lado o descanso.

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Temas: Magic Pirates Island Resort Benidorm Costa Blanca Espanha
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