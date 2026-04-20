Esqueça a Disneyland: este parque temático é mais barato e fica a poucos quilómetros de distância

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Se procura um plano em família divertido e económico, há uma alternativa perto que pode surpreender. A poucos quilómetros e bem mais acessível do que a Disneyland, este parque tem atrações para todas as idades, combinando diversão, natureza e experiências memoráveis.

Se a Disneyland Paris é um sonho caro e distante, existe uma alternativa a menos de duas horas de voo de Portugal que junta magia, diversão e preços mais acessíveis: o Magic Robin Hood, em Alfaz del Pi, perto de Benidorm, Espanha.

Ao chegar ao resort, somos imediatamente transportados para a era medieval. A arquitetura recria a floresta de Sherwood e a vila de Nottingham, enquanto cada recanto do parque convida a aventuras inspiradas em Robin dos Bosques.

Diversão para todas as idades

O Magic Robin Hood dispõe de um enorme parque aquático com piscinas temáticas, escorregas e zonas interativas como o Waterplay Splash e a Dragon’s Race Lagoon. Para os mais aventureiros, há ainda circuitos de arborismo, escalada, tirolesa e até batalhas de laser tag.

 

Os fãs de videojogos encontram a Game Experience Hall, com realidade virtual, simuladores de Fórmula 1 e consolas de última geração como Nintendo, PlayStation e Xbox.

Enquanto as crianças se divertem sob supervisão, os adultos podem relaxar em espaços exclusivos como o Lady Marian Spa e o Crusades Chill Out Lounge.

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Gastronomia e conforto medieval

O resort disponibiliza alojamentos temáticos, mas confortáveis, com quartos espaçosos e terraço. No regime Ultra All-Inclusive, os hóspedes têm acesso a restaurantes temáticos:

 

Friar Tuck’s Inn – grelhados

Robin Forest Café – pratos americanos

Arrocería – arrozes típicos da região

 

Para refeições rápidas, existe ainda serviço de entrega de pizzas diretamente nas cabanas, a qualquer hora.

Espetáculos e experiências únicas

O Magic Robin Hood não se limita às atrações físicas. O resort inclui jantares medievais com duelos de cavaleiros, espetáculos de magia e eventos interativos com personagens da lenda de Robin Hood.

 

Quem escolhe o pacote Ultra All-Inclusive também tem acesso gratuito a parques como Terra Natura e Aqua Natura, além de descontos em experiências como patinagem no gelo e desafios de realidade virtual.

Comparado com a Disneyland, o Magic Robin Hood Holiday Park proporciona uma experiência igualmente mágica, mas mais acessível e próxima de Portugal. Para organizar a viagem, basta procurar voos diretos Lisboa-Alicante no Google Flights e encontrar as melhores datas e preços.

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Temas: Magic Robin Hood
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