Fica perto de Portugal, custa menos e já há quem o prefira à Disneyland Paris

  • Dois às 10
  • Há 2h e 42min
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A poucas horas de Portugal, este parque temático está a conquistar cada vez mais famílias que antes escolhiam a Disneyland Paris. Com preços mais acessíveis, filas menores e atrações para todas as idades, tornou-se uma das alternativas mais faladas do momento entre os fãs de diversão e escapadinhas em família.

Se está à procura de um programa em família que seja divertido e económico, há uma alternativa relativamente próxima que promete surpreender. A poucos quilómetros de distância e com preços bastante mais acessíveis do que a Disneyland, este parque junta atrações para todas as idades, combinando diversão, natureza e experiências inesquecíveis.

Embora a Disneyland Paris continue a ser um sonho distante — e caro — para muitas famílias, existe uma opção a menos de duas horas de voo de Portugal que alia magia, entretenimento e preços mais apelativos. Trata-se do Magic Robin Hood, localizado em Alfaz del Pi, junto a Benidorm, em Espanha.

Desde o momento da chegada ao resort, os visitantes entram num ambiente inspirado na Idade Média. A decoração recria a floresta de Sherwood e a vila de Nottingham, enquanto cada zona do espaço convida os hóspedes a embarcar em aventuras ligadas ao universo de Robin dos Bosques.

A diversão para todas as idades é uma das principais apostas do Magic Robin Hood. O resort dispõe de um amplo parque aquático com piscinas temáticas, escorregas e áreas interativas, como o Waterplay Splash e a Dragon’s Race Lagoon. Para quem prefere atividades mais radicais, existem também percursos de arborismo, escalada, tirolesa e batalhas de laser tag.

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Os fãs de videojogos podem aproveitar a Game Experience Hall, uma área totalmente dedicada à tecnologia e ao entretenimento, equipada com realidade virtual, simuladores de Fórmula 1 e consolas de última geração, incluindo Nintendo, PlayStation e Xbox.

Enquanto as crianças se divertem em espaços supervisionados, os adultos têm acesso a zonas exclusivas concebidas para relaxar, como o Lady Marian Spa e o Crusades Chill Out Lounge.

No alojamento, o resort aposta em espaços temáticos sem comprometer o conforto, oferecendo quartos espaçosos com terraço. Já no regime Ultra All-Inclusive, os hóspedes podem usufruir de restaurantes temáticos como o Friar Tuck’s Inn, especializado em grelhados, o Robin Forest Café, dedicado a pratos americanos, e a Arrocería, focada em arrozes típicos da região.

Para refeições mais rápidas, existe ainda um serviço de entrega de pizzas diretamente nas cabanas, disponível a qualquer hora do dia.

O Magic Robin Hood não se limita às atrações físicas e disponibiliza também experiências imersivas, como jantares medievais com duelos entre cavaleiros, espetáculos de magia e eventos interativos inspirados na lenda de Robin Hood.

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Quem escolher o pacote Ultra All-Inclusive beneficia ainda de entrada gratuita em parques como Terra Natura e Aqua Natura, além de descontos em atividades como patinagem no gelo e experiências de realidade virtual.

Comparado com a Disneyland, o Magic Robin Hood Holiday Park oferece uma experiência igualmente mágica, mas mais económica e bastante mais próxima de Portugal. Para planear a viagem, basta procurar voos diretos Lisboa-Alicante no Google Flights e comparar as melhores datas e preços.

Temas: Magical Robin Hood Resort Disneyland Paris Parques temáticos
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