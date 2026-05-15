Tomar magnésio a esta hora do dia pode potenciar os efeitos, garante especialista

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Tomar magnésio na altura certa do dia pode influenciar a absorção e potenciar benefícios como relaxamento, melhor sono e recuperação muscular, segundo especialistas.

As insónias, as noites mal dormidas e a dificuldade em relaxar antes de deitar afetam muitas pessoas e podem estar associadas a carências nutricionais. Entre os minerais fundamentais para o correto funcionamento do organismo, o magnésio tem ganho destaque como um aliado natural na melhoria da qualidade do sono e na redução do stress.

Citado pelo site Welltica, o cardiologista espanhol Dr. Aurelio Rojas, numa entrevista à Men's Health, refere que o magnésio participa em centenas de funções essenciais do organismo, entre as quais o controlo muscular, a transmissão de sinais nervosos, o metabolismo energético e a reparação do ADN. Embora muitas pessoas consigam obter este mineral através da alimentação — nomeadamente por meio de vegetais de folha verde, frutos secos e cereais integrais —, os suplementos podem ser necessários para reforçar a ingestão diária.

De acordo com o especialista, o horário da toma é tão relevante quanto a quantidade ingerida. Para potenciar os benefícios, o suplemento deve ser consumido entre uma hora e uma hora e meia antes de dormir. Neste período, o mineral ativa o sistema nervoso parassimpático, responsável pelo “modo de descanso e recuperação”, ajudando a preparar o corpo e a mente para o sono.

Entre os principais benefícios associados ao magnésio destacam-se:

Melhoria do sono: contribui para adormecer mais rapidamente e favorece um sono profundo.

Redução do stress: ajuda a diminuir os picos de cortisol, conhecida como a hormona do stress.

Relaxamento muscular: pode aliviar tensões musculares e prevenir cãibras durante a noite.

Efeito calmante no sistema nervoso: estimula a produção de GABA, neurotransmissor responsável por acalmar o cérebro.

Ainda assim, os especialistas alertam que, antes de iniciar qualquer suplementação — sobretudo em casos de toma de outros medicamentos —, é importante consultar um profissional de saúde.