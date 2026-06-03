Esqueça Maiorca: estas ilhas espanholas ficam a apenas 2h30 de Portugal e quase ninguém fala delas

Esta pequena ilha é um dos segredos mais bem guardados da Europa (e há voo direto de Portugal)

As ilhas onde está sempre bom tempo ficam a apenas duas horas de Portugal

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Muitos portugueses passam por elas sem imaginar o que estão a perder. A apenas 2h30 de carro, estas ilhas espanholas escondem algumas das praias mais bonitas do país e podem ser a surpresa do verão.

Com a chegada do verão, cresce o número de portugueses à procura de destinos próximos capazes de proporcionar cenários que fazem lembrar férias em locais tropicais. Entre as sugestões que têm ganho destaque nas redes sociais, há um destino em Espanha que não é Maiorca nem Punta Umbria e que tem conquistado cada vez mais visitantes pelas suas praias de águas cristalinas: as Ilhas Cíes.

A recomendação foi partilhada pela criadora de conteúdos Lara, conhecida no Instagram como @mochilar.mundo, que descreveu este local como “um verdadeiro paraíso”, situado a menos de duas horas e meia de Aveiro.

Localizadas na Galiza, as Ilhas Cíes integram o Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Ilhas Atlânticas. O arquipélago é conhecido pelas suas águas transparentes, extensões de areia branca e trilhos que oferecem vistas impressionantes sobre o oceano.

Entre os locais mais emblemáticos encontra-se a Praia de Rodas, frequentemente considerada uma das praias mais bonitas do mundo. Este areal une duas das principais ilhas do arquipélago e destaca-se pelo mar calmo e pela paisagem natural praticamente intocada.

O acesso às ilhas faz-se através de barco a partir de Vigo. A viagem dura cerca de 40 minutos e representa uma das formas mais rápidas de chegar a este destino, cada vez mais procurado por quem aprecia natureza e praias tranquilas.

Antes da visita, há um aspeto essencial a ter em conta: a entrada nas Ilhas Cíes exige uma autorização prévia obrigatória. Esta medida foi implementada para proteger o ecossistema local e controlar o número diário de visitantes. O pedido deve ser efetuado através do site oficial da Junta da Galiza.

Com praias paradisíacas, trilhos panorâmicos e uma natureza preservada, este destino espanhol tem tudo para continuar entre as escapadinhas mais procuradas durante o verão.