Vai viajar só com mala de cabine? Conheça 7 truques que lhe vão poupar espaço

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:00
Mala de cabine
Mala de cabine
Image by freepik

Se acha impossível arrumar a sua vida numa mala pequena, estas dicas vão provar o contrário.

Fazer a mala pode ser sempre um verdadeiro desafio. Quando a bagagem é reduzida e queremos levar tudo, parece quase impossível conseguir fechar o fecho (mesmo recorrendo ao truque de nos sentarmos em cima da mala). Ainda assim, um viajante experiente partilhou sete truques essenciais para conseguir levar o necessário sem carregar peso a mais.

Em declarações ao site T3, o especialista revelou que uma das técnicas mais eficazes é enrolar a roupa em vez de a dobrar. Desta forma, é possível poupar espaço, evitar vincos e organizar melhor as camadas dentro da mala. No caso do calçado, o ideal é usar sacos próprios para sapatos, o que permite transportar mais pares e, ao mesmo tempo, proteger a roupa limpa da sujidade das solas.

Outro truque engenhoso é guardar bijutaria dentro de meias e, de seguida, colocar essas meias dentro dos sapatos. Assim, aproveita-se cada espaço disponível e evita-se que os acessórios se enrolem. Já no que toca a produtos de higiene, a recomendação é optar por frascos de viagem para champô, gel de banho ou creme hidratante, solução perfeita para quem leva apenas bagagem de cabine e precisa respeitar a regra dos 100 ml.

Para não exagerar na quantidade de roupa, o viajante aconselha a seguir a chamada regra 5-4-3-2-1: cinco partes de cima, quatro partes de baixo, três vestidos e três pares de sapatos, duas malas e dois fatos de banho, e um único acessório, como um chapéu ou óculos de sol.

Em viagens mais longas, uma boa opção são as folhas de sabão para lavar roupa, que ajudam a manter as peças frescas sem ocupar espaço extra. Por fim, o truque final é simples: usar durante o voo as peças mais volumosas, como casacos ou hoodies, libertando espaço precioso na mala e garantindo maior conforto em aviões, muitas vezes frios.

