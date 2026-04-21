A 3 horas de Portugal há umas “Maldivas” com água a 30 graus que quase ninguém conhece

Águas cristalinas em tons de azul-turquesa, enseadas escondidas e temperaturas convidativas fazem com que a Sardenha volte a destacar-se como um dos destinos de eleição para quem procura férias de praia na Europa e, ao contrário do que muitos pensam, pode ser mais acessível do que parece.

Durante o verão, as temperaturas facilmente rondam os 28ºC a 32ºC, com inúmeros dias de céu limpo. Mesmo em junho e setembro, o clima mantém-se quente e agradável, o que torna estes períodos ideais para evitar multidões e preços mais elevados. No auge da estação, a água do mar pode atingir os 23ºC a 26ºC, sendo perfeita para longos mergulhos.

A ilha é reconhecida pelas suas praias de areia branca e mar calmo. Zonas como a Costa Smeralda atraem visitantes de todo o mundo, enquanto locais como La Pelosa impressionam pela transparência da água. Para quem prefere cenários mais selvagens, Cala Goloritzé oferece uma paisagem natural praticamente intocada.

A gastronomia é outro dos grandes destaques. Entre os pratos típicos encontram-se o porceddu (leitão assado), a massa malloreddus e queijos tradicionais como o pecorino. Nos restaurantes junto ao mar, o peixe fresco e o marisco são presença constante, muitas vezes acompanhados por vinhos locais.

Apesar da imagem frequentemente associada ao luxo, é possível encontrar voos de ida e volta a partir de 200 euros, dependendo da época e da antecedência da reserva. No alojamento, existem opções desde 30 euros por noite, sobretudo em guesthouses, Airbnb ou apartamentos locais, embora estes valores possam aumentar nas zonas mais exclusivas e durante o mês de agosto.

Com mar de águas quentes, clima estável, gastronomia de qualidade e preços potencialmente competitivos fora da época alta, a Sardenha afirma-se como uma alternativa interessante para quem deseja férias mediterrânicas sem sair da Europa.

Entre natureza preservada e um ambiente descontraído, a ilha italiana continua a demonstrar que o paraíso pode estar mais perto e mais acessível do que se imagina.