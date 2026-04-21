A 3 horas de Portugal há umas “Maldivas” com água a 30 graus que quase ninguém conhece

  • Dois às 10
  • Hoje às 17:00
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A curta distância de Portugal existe um paraíso tropical com água a 30 graus que ainda passa despercebido a muitos viajantes.

 

Águas cristalinas em tons de azul-turquesa, enseadas escondidas e temperaturas convidativas fazem com que a Sardenha volte a destacar-se como um dos destinos de eleição para quem procura férias de praia na Europa e, ao contrário do que muitos pensam, pode ser mais acessível do que parece.

Durante o verão, as temperaturas facilmente rondam os 28ºC a 32ºC, com inúmeros dias de céu limpo. Mesmo em junho e setembro, o clima mantém-se quente e agradável, o que torna estes períodos ideais para evitar multidões e preços mais elevados. No auge da estação, a água do mar pode atingir os 23ºC a 26ºC, sendo perfeita para longos mergulhos.

A ilha é reconhecida pelas suas praias de areia branca e mar calmo. Zonas como a Costa Smeralda atraem visitantes de todo o mundo, enquanto locais como La Pelosa impressionam pela transparência da água. Para quem prefere cenários mais selvagens, Cala Goloritzé oferece uma paisagem natural praticamente intocada.

A gastronomia é outro dos grandes destaques. Entre os pratos típicos encontram-se o porceddu (leitão assado), a massa malloreddus e queijos tradicionais como o pecorino. Nos restaurantes junto ao mar, o peixe fresco e o marisco são presença constante, muitas vezes acompanhados por vinhos locais.

Apesar da imagem frequentemente associada ao luxo, é possível encontrar voos de ida e volta a partir de 200 euros, dependendo da época e da antecedência da reserva. No alojamento, existem opções desde 30 euros por noite, sobretudo em guesthouses, Airbnb ou apartamentos locais, embora estes valores possam aumentar nas zonas mais exclusivas e durante o mês de agosto.

Com mar de águas quentes, clima estável, gastronomia de qualidade e preços potencialmente competitivos fora da época alta, a Sardenha afirma-se como uma alternativa interessante para quem deseja férias mediterrânicas sem sair da Europa.

Entre natureza preservada e um ambiente descontraído, a ilha italiana continua a demonstrar que o paraíso pode estar mais perto e mais acessível do que se imagina.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Maldivas
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

3 destinos europeus paradisíacos e baratos para ir de férias em 2026

Em 2025, ganhou o título de “joia escondida de Portugal” e promete ser um destino de férias cobiçado em 2026

Imagine as suas férias de 2026 nesta praia. Parece em Ibiza, mas está a apenas 1 hora de Portugal

Planeie as suas férias de verão. Quase ao lado de Portugal, esta praia tem água a 30ºC

Dicas

Esta ilha portuguesa está a roubar o protagonismo a Ibiza e Formentera (e os espanhóis confirmam)

Hoje às 16:00

“Fiquei surpreendida, é quase idêntico ao Dyson”: Este secador soma muitos elogios e custa menos de 40 euros

Hoje às 15:21

Um hotel português está a liquidar tudo — e os preços começam nos 15€

Hoje às 15:00

“As estrias clarearam e a pele esticou”: O aparelho em promoção que recupera a confiança no biquíni

Hoje às 11:43

Trabalhar, ver séries ou entreter os miúdos: O "tudo-em-um" de 95€ que facilita a rotina

Ontem às 17:01

À procura de férias acessíveis? Estes destinos não passam dos 100 euros

Ontem às 17:00

Esqueça a Disneyland: este parque temático é mais barato e fica a poucos quilómetros de distância

Ontem às 16:00
MAIS

Mais Vistos

Hugo revela conversa com ex-concorrente fora da casa: “Já me tratou mal”

Hoje às 11:50

Hugo diz ter passado por um “choque” esta noite depois de sair do “Secret Story 10”

Hoje às 11:48

Hugo revela quem acha que vai vencer o “Secret Story 10”

Hoje às 12:10

Hugo expõe jogadas de Diogo na casa: “Ele é bom jogador”

Hoje às 11:13

Signos

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Horóscopo para abril. Previsões para Eva não deixam dúvidas: «As verdades vão ser ditas»

31 mar, 11:01

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Receitas

Não parece feita em casa, mas é. Aprenda a fazer esta pavlova

16 abr, 17:00

Use as sobras de ovos de chocolate da Páscoa para fazer esta mousse

7 abr, 17:00

Este folar de carnes pode ser o protagonista da sua mesa de Páscoa: veja a receita

2 abr, 13:00

Aprenda a preparar o clássico ensopado de borrego para a Páscoa

1 abr, 10:31

Fora do Estúdio

Rui Freitas mostra ligação antiga com Pedro Bianchi Prata. Maria Botelho Moniz já reagiu

Hoje às 15:36

Secret Story. Em direto, Ariana reage a declarações enigmáticas de Diogo

Hoje às 10:28

Fora do Secret Story, Ariana e Diogo encontram-se pela primeira vez e dão beijo perante olhares do público

Hoje às 09:22

A atitude de Diogo fora do "Secret Story 10" que passou despercebida e que "apaga" Eva da sua vida

Ontem às 15:30

Fotos

A 3 horas de Portugal há umas “Maldivas” com água a 30 graus que quase ninguém conhece

Hoje às 17:00

Esta ilha portuguesa está a roubar o protagonismo a Ibiza e Formentera (e os espanhóis confirmam)

Hoje às 16:00

Rui Freitas mostra ligação antiga com Pedro Bianchi Prata. Maria Botelho Moniz já reagiu

Hoje às 15:36

“Fiquei surpreendida, é quase idêntico ao Dyson”: Este secador soma muitos elogios e custa menos de 40 euros

Hoje às 15:21