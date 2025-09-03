Praias que ganham às Maldivas. Márcia Soares descobre paraíso em Portugal

  Hoje às 08:49

Márcia Soares passou férias no Algarve, ao lado da mãe, e confessou-se rendida às paisagens da região, chegando mesmo a afirmar que algumas praias “davam 11 a 0 às Maldivas”.

Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother, aproveitou os últimos dias de agosto para se despedir do verão em grande estilo. Nas redes sociais, a comentadora partilhou vários registos da viagem ao Algarve, onde passou momentos especiais ao lado da mãe.

“Fui despedir-me do verão ao Algarve 🌸 Desta vez fiquei em Olhão e amei conhecer esta zona. Fui à ilha, comi peixe do bom, passei uma semana incrível com a minha mãe, fomos conhecer praias que davam 11 a 0 às praias nas Maldivas”, escreveu.

O ponto alto da estadia foi um passeio de barco, que a deixou rendida às paisagens algarvias: “Não podia deixar que a minha mãe fosse embora sem dar uma volta de barco e conhecer as vistas mais lindas do Algarve. Já fiz este passeio várias vezes e não me canso do quão é lindo!”

A terminar a partilha, Márcia deixou uma mensagem de boas-vindas à nova estação: “Bem-vindo setembro 🤍”.

Veja as imagens na galeria em cima.

Temas: Maldivas Algarve Praia Dicas Dois às 10

