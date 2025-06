Barcos virais das Maldivas chegam a Portugal... E estão a 45 minutos de Lisboa numa água cristalina!

Já não é preciso ir até às Maldivas para remar sobre águas cristalinas num caiaque transparente. A apenas 45 minutos de Lisboa, na deslumbrante Arrábida, pode viver uma experiência inesquecível que combina natureza, aventura e sustentabilidade.

As águas cristalinas da Arrábida, a apenas 45 minutos de Lisboa, ganharam um novo encanto que promete rivalizar com destinos paradisíacos do outro lado do mundo: os caiaques transparentes, semelhantes aos famosos utilizados nas Maldivas. A novidade chega pelas mãos de Marcelo Almeida e da marca Seatru, criada em conjunto com os seus antigos sócios Paulo Duarte e João Nozes.

A Clear Kayak Experience, como é conhecida, oferece passeios guiados em caiaques 100% transparentes, permitindo uma conexão única com o mar e a vida marinha da região. A experiência tem um custo a partir de 45€ por pessoa e inclui tudo o que é necessário para um passeio memorável: duração de cerca de 2 horas, pausas para mergulhos, máscaras de snorkeling, seguro de atividade, guia trilíngue (português, inglês e espanhol) e fotografias da aventura. O ponto de partida é a belíssima Praia do Creiro, em Setúbal.

A Seatru nasceu em 2023 com a missão de transformar o turismo costeiro na região da Arrábida. Inspirados por vídeos de caiaques transparentes em águas tropicais, os fundadores, naturais desta zona protegida e de rara beleza, decidiram trazer esta experiência para Portugal. A marca combina o conceito de «Sea Through» — mar visível, reforçando a ideia de transparência, não apenas das embarcações, mas também da sua ligação com a natureza.

Em apenas um ano, a Seatru conquistou reconhecimento nacional, tendo sido distinguida com um prémio e destacada por vários órgãos de comunicação social. Para além de proporcionar momentos inesquecíveis, a empresa assume um compromisso claro com a sustentabilidade ambiental, promovendo um turismo responsável e consciente.

Com mais de 10 anos de experiência em hospitalidade, turismo e gestão, os fundadores ambicionam fazer da SEATRU uma referência no setor marítimo-turístico português — e um exemplo de como é possível valorizar e proteger um dos mais belos tesouros naturais do país.

Se sempre sonhou remar em águas cristalinas e ver o fundo do mar sem sair do caiaque, não precisa de apanhar um avião para as Maldivas — basta uma escapadinha até à Arrábida. Saiba mais aqui.