À primeira vista parecem as Maldivas, mas este destino fica na Europa

  • Joana Lopes
  • Ontem às 16:00

À primeira vista, suas águas cristalinas e praias de areia branca lembram um paraíso tropical como as Maldivas. Mas não se engane: este destino de tirar o fôlego fica bem mais perto do que imagina — bem no coração da Europa.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

No sul da Albânia, encontra-se a vila costeira de Ksamil, que tem conquistado os viajantes mais atentos. Com águas cristalinas que lembram as famosas Maldivas, este refúgio mantém a sua tranquilidade, longe das multidões típicas do verão europeu, oferecendo paisagens deslumbrantes e preços surpreendentemente acessíveis.

O destino ganhou notoriedade nas redes sociais através da página de Instagram @voeflyviagens, que partilhou imagens de praias lindíssimas, capazes de despertar o desejo de visitar o local. O mar azul-turquesa faz sonhar com umas férias neste recanto europeu. Ksamil situa-se perto da cidade de Sarandë e do Parque Nacional de Butrint, Património Mundial da UNESCO, combinando natureza, história e sossego.

Como chegar e onde ficar

Apesar de Ksamil não ter aeroporto próprio, o acesso é relativamente simples. O aeroporto mais próximo é o de Tirana, capital da Albânia, com voos diretos ou com escala a partir de Lisboa, com preços desde 107 euros ida e volta. Pode consultar no Google Flights. A viagem de Tirana até Ksamil demora cerca de 4 a 5 horas, podendo ser feita de carro alugado, autocarro ou táxi.

Outra opção é voar até Corfu, na Grécia, e apanhar um ferry de 30 minutos até Sarandë, seguido de um curto trajeto até Ksamil.

A vila disponibiliza alojamentos para todos os orçamentos: hotéis de 3 estrelas custam entre 35 e 40 euros por noite, enquanto apartamentos no Airbnb podem ser encontrados a partir de 10 euros por pessoa.

Gastronomia e preços acessíveis

A cozinha local combina sabores mediterrânicos e balcânicos. Pratos tradicionais como byrek (folhado recheado), tave kosi (cordeiro com iogurte) ou peixe fresco grelhado são comuns nos restaurantes. Uma refeição completa custa entre 10 e 20 euros por pessoa, sendo possível encontrar marisco fresco por 5 a 10 euros.

Bebidas como cerveja rondam os 2 a 3 euros, cocktails entre 7 e 10 euros, e cafés ou sumos naturais não ultrapassam os 2 euros.

Praias e atividades

O maior encanto de Ksamil são, sem dúvida, as suas praias de águas calmas e cristalinas, ideais para famílias ou casais à procura de sossego. É possível alugar caiaques, pranchas de paddle ou jet skis, com preços que variam entre 15 euros/hora e 120 euros/hora para atividades motorizadas.

As ilhotas de Ksamil, localizadas a poucos metros da costa, são perfeitas para explorar a nado ou de barco. Para quem aprecia história e natureza, o Parque Nacional de Butrint, a apenas 10 minutos de carro, proporciona uma experiência única, reunindo património cultural e beleza natural.

Temas: Maldivas Europa Férias Verão Ksamil

RELACIONADOS

À procura de destinos de férias para 2026? Este paraíso de águas quentes está a menos de 2 horas de Portugal

É mais barato que o Algarve. Eis o destino ideal para as suas férias de 2026

3 destinos europeus paradisíacos e baratos para ir de férias em 2026

Em 2025, ganhou o título de “joia escondida de Portugal” e promete ser um destino de férias cobiçado em 2026

Dicas

Este gerador portátil mantém o frigorífico e os dispositivos ligados sem exigir um grande investimento

Ontem às 18:09

Ginásio ou caminhada? Especialista revela qual transforma mais o corpo

Ontem às 15:00

Afinal é possível comer pão todos os dias sem engordar. Este é o segredo

Ontem às 14:00

Aspirador robot com navegação laser está quase 300 € mais barato

Ontem às 11:18

10 pequenos-almoços com ovo que ajudam a emagrecer

4 fev, 17:00

Só precisa de dois ingredientes para fazer este pão caseiro

4 fev, 16:00

Mesmo sem eletricidade, há várias formas de carregar o telemóvel. Descubra quais

4 fev, 15:00
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira anuncia, em direto, morte de ator da TVI: «Morreu vítima de…»

27 nov 2025, 12:47

Em direto, Cláudio Ramos liga para o clube de padel onde o novo amor de Bárbara Parada trabalhava: “Precisamos de saber”

Ontem às 10:29

Namorada de Maycon Douglas explica a discussão com o ex-concorrente na noite fatídica

Ontem às 10:16

Luísa Castel-Branco revela problema de saúde e anuncia afastamento da televisão

Ontem às 10:47

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Este doce é um fenómeno europeu há décadas: leva poucos ingredientes, é fácil de fazer e fica incrível

22 jan, 10:42

Fora do Estúdio

Foi uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa. Hoje, afastada dos ecrãs, enfrenta críticas à aparência

Ontem às 16:21

Georgina Rodríguez mostra almoço de aniversário de Cristiano Ronaldo. E é impossível não ficar com água na boca

Ontem às 15:11

«Ele só tinha 21 anos»: Marisa recorda como Pedro Jorge a pediu em namoro e o gesto que a conquistou

Ontem às 09:45

Após assumir erros com cirurgias, vencedora do «Big Brother» mostra resultado de três intervenções estéticas

4 fev, 15:57

Fotos

Este gerador portátil mantém o frigorífico e os dispositivos ligados sem exigir um grande investimento

Ontem às 18:09

Foi uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa. Hoje, afastada dos ecrãs, enfrenta críticas à aparência

Ontem às 16:21

À primeira vista parecem as Maldivas, mas este destino fica na Europa

Ontem às 16:00

Georgina Rodríguez mostra almoço de aniversário de Cristiano Ronaldo. E é impossível não ficar com água na boca

Ontem às 15:11