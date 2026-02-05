À primeira vista parecem as Maldivas, mas este destino fica na Europa

À primeira vista, suas águas cristalinas e praias de areia branca lembram um paraíso tropical como as Maldivas. Mas não se engane: este destino de tirar o fôlego fica bem mais perto do que imagina — bem no coração da Europa.

No sul da Albânia, encontra-se a vila costeira de Ksamil, que tem conquistado os viajantes mais atentos. Com águas cristalinas que lembram as famosas Maldivas, este refúgio mantém a sua tranquilidade, longe das multidões típicas do verão europeu, oferecendo paisagens deslumbrantes e preços surpreendentemente acessíveis.

O destino ganhou notoriedade nas redes sociais através da página de Instagram @voeflyviagens, que partilhou imagens de praias lindíssimas, capazes de despertar o desejo de visitar o local. O mar azul-turquesa faz sonhar com umas férias neste recanto europeu. Ksamil situa-se perto da cidade de Sarandë e do Parque Nacional de Butrint, Património Mundial da UNESCO, combinando natureza, história e sossego.

Como chegar e onde ficar

Apesar de Ksamil não ter aeroporto próprio, o acesso é relativamente simples. O aeroporto mais próximo é o de Tirana, capital da Albânia, com voos diretos ou com escala a partir de Lisboa, com preços desde 107 euros ida e volta. Pode consultar no Google Flights. A viagem de Tirana até Ksamil demora cerca de 4 a 5 horas, podendo ser feita de carro alugado, autocarro ou táxi.

Outra opção é voar até Corfu, na Grécia, e apanhar um ferry de 30 minutos até Sarandë, seguido de um curto trajeto até Ksamil.

A vila disponibiliza alojamentos para todos os orçamentos: hotéis de 3 estrelas custam entre 35 e 40 euros por noite, enquanto apartamentos no Airbnb podem ser encontrados a partir de 10 euros por pessoa.

Gastronomia e preços acessíveis

A cozinha local combina sabores mediterrânicos e balcânicos. Pratos tradicionais como byrek (folhado recheado), tave kosi (cordeiro com iogurte) ou peixe fresco grelhado são comuns nos restaurantes. Uma refeição completa custa entre 10 e 20 euros por pessoa, sendo possível encontrar marisco fresco por 5 a 10 euros.

Bebidas como cerveja rondam os 2 a 3 euros, cocktails entre 7 e 10 euros, e cafés ou sumos naturais não ultrapassam os 2 euros.

Praias e atividades

O maior encanto de Ksamil são, sem dúvida, as suas praias de águas calmas e cristalinas, ideais para famílias ou casais à procura de sossego. É possível alugar caiaques, pranchas de paddle ou jet skis, com preços que variam entre 15 euros/hora e 120 euros/hora para atividades motorizadas.

As ilhotas de Ksamil, localizadas a poucos metros da costa, são perfeitas para explorar a nado ou de barco. Para quem aprecia história e natureza, o Parque Nacional de Butrint, a apenas 10 minutos de carro, proporciona uma experiência única, reunindo património cultural e beleza natural.