«Maldivas da Europa»: um paraíso de sonho bem perto que quase ninguém conhece

Se sonha com praias de areia branca, águas turquesa e um ambiente tranquilo, não precisa de ir longe. Este destino europeu, apelidado de «Maldivas da Europa», oferece tudo isso e muito mais, mas continua ainda pouco explorado pelos turistas.

Num recanto da Europa, com águas tão cristalinas que chegam a lembrar as Maldivas, situa-se um destino ainda longe das multidões habituais do verão europeu: Ksamil, uma vila costeira no sul da Albânia que tem vindo a ganhar popularidade entre os viajantes mais atentos.

Foi na página de Instagram @voeflyviagens que este destino foi partilhado, com imagens que despertam a vontade de visitar. Ksamil está localizada perto da cidade de Sarandë e do Parque Nacional de Butrint, oferecendo uma beleza natural única, tranquilidade e preços surpreendentemente acessíveis.

Como chegar: voos baratos e acessíveis

Embora Ksamil não disponha de aeroporto próprio, o acesso é relativamente simples. O aeroporto mais próximo é o de Tirana (TIA), capital albanesa, com voos diretos ou com escala desde Lisboa, com preços a partir de 107 euros ida e volta, segundo o Google Flights. O voo dura em média cerca de 3h30, embora muitas opções incluam escalas curtas.

De Tirana a Ksamil, o trajeto terrestre demora entre 4 a 5 horas, podendo ser feito de carro alugado, autocarro ou táxi. Outra possibilidade é voar até Corfu (Grécia) e apanhar um ferry de 30 minutos até Sarandë, seguido de um curto percurso até Ksamil.

Veja no Google Maps como chegar a Ksamil

Alojamento e Gastronomia

Em Ksamil, encontra alojamento para todos os orçamentos. De acordo com o Booking.com, hotéis de 3 estrelas têm preços entre 35 a 40 euros por noite. Para quem prefere apartamentos, o Airbnb oferece opções a partir de 10 euros por noite, por pessoa.

A gastronomia local é uma deliciosa mistura de sabores mediterrânicos e balcânicos. Pratos tradicionais como byrek (folhado recheado), tave kosi (cordeiro com iogurte) ou peixe grelhado fresco são habituais nos restaurantes da vila. Uma refeição completa custa entre 10 a 20 euros por pessoa, e é possível encontrar marisco fresco por valores entre 5 e 10 euros.

Segundo o The Sun, bebidas como cervejas custam cerca de 2 a 3 euros, cocktails rondam os 7 a 10 euros, e cafés ou sumos naturais não ultrapassam os 2 euros.

Atividades e praias: o que fazer em Ksamil

O principal atrativo de Ksamil são as suas praias de águas turquesa e calmas, ideais para famílias ou casais à procura de tranquilidade. Pode alugar caiaques, pranchas de paddle ou jet skis, com preços desde 15 euros por hora, subindo até 120 euros por hora para atividades motorizadas.

As ilhotas de Ksamil, situadas a poucos metros da costa, são perfeitas para explorar nadando ou de barco. Para os amantes de história e natureza, o Parque Nacional de Butrint, classificado como Património Mundial da UNESCO, fica a apenas 10 minutos de carro.