Esta praia portuguesa parece das Maldivas e é considerada uma das mais bonitas do país

A febre do momento na Europa já não é a Disneyland — há um novo parque a roubar as atenções

Água cristalina, areia clara e uma paisagem que faz lembrar destinos tropicais de luxo. Esta praia portuguesa tem conquistado visitantes pelas semelhanças com as Maldivas e já é apontada por muitos como uma das mais bonitas do país.

Com a chegada das temperaturas mais altas, as férias de verão tornam-se na altura perfeita para descansar, conhecer novos destinos e aproveitar tudo o que Portugal tem para oferecer. E o melhor é que nem sequer é preciso sair do país para encontrar cenários de postal: de norte a sul, há praias, paisagens naturais e experiências únicas para descobrir.

Recentemente, o criador de conteúdos Francktravels destacou uma das praias mais impressionantes da costa portuguesa, classificando-a como “a mais bonita de Portugal” e recomendando-a como um destino obrigatório para os meses de verão.

A praia mencionada é a Praia do Ribeiro do Cavalo, localizada em Sesimbra, no Parque Natural da Serra da Arrábida, a cerca de 45 minutos de Lisboa. Famosa pelas suas águas cristalinas e pela envolvência natural, esta praia tem ganho destaque nas redes sociais e é muitas vezes descrita como um verdadeiro “paraíso escondido” da região.

De acordo com o criador de conteúdos, o local não se destaca apenas pela paisagem, mas também pelas experiências disponíveis. Entre as opções estão os passeios de barco e o aluguer de canoas transparentes, que permitem observar o fundo do mar enquanto se navega.

O acesso à praia é gratuito e pode ser feito através de trilhos ou por passeio de barco a partir do porto de Sesimbra. Para quem optar por ir de carro, existem parques de estacionamento nas proximidades, com preços a rondar os 5 euros por dia. Depois disso, é necessário continuar o percurso a pé ou escolher o acesso por via marítima.

O criador de conteúdos refere ainda que esta pode ser uma excelente alternativa para um dia de verão mais dinâmico, juntando praia, natureza e atividades no mar. Além disso, os passeios de barco permitem descobrir outras praias da região da Arrábida, tornando a experiência ainda mais completa.

Ao longo dos anos, a Praia do Ribeiro do Cavalo tem sido destacada em vários rankings internacionais, tendo já sido mencionada como uma das melhores praias do mundo em diferentes plataformas de turismo.