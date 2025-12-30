Ao ver a sua imagem no espelho, Joaquim começou a sentir-se um 'monstro': «Não me revejo»

Desde o nascimento, Joaquim conviveu com uma malformação vascular no rosto que, durante anos, não passou de uma marca visível. Mas em 2019 tudo mudou: a lesão começou a crescer, a infetar e a colocar a sua vida em risco, roubando-lhe a qualidade de vida, a confiança e a vontade de sair de casa.

Joaquim Freitas nasceu com uma malformação vascular no rosto, uma condição que o acompanhou desde o primeiro dia de vida. Durante muitos anos conseguiu viver com a lesão, mas tudo mudou em 2019, quando a malformação começou a crescer de forma acelerada, a infetar-se e a provocar anemia, transformando-se num verdadeiro pesadelo.

Com o agravamento do quadro clínico, Joaquim perdeu qualidade de vida. Ficou fisicamente mais fraco, começou a ter infeções recorrentes e passou a viver com medo constante. O impacto emocional foi igualmente devastador. “Sentia que as pessoas tinham pena de mim. Quando me via ao espelho, sentia-me um monstro”, confessou. A vergonha e o sofrimento levaram-no a isolar-se, evitando sair de casa e afastando-se da vida social.

Durante anos, procurou ajuda médica, mas sem respostas eficazes. A esperança surgiu quando, ao ver o programa «Dois às 10», encontrou o médico que viria a mudar-lhe a vida. Ricardo Horta, cirurgião plástico e reconstrutivo, aceitou o caso e traçou um plano que devolveu a Joaquim aquilo que já tinha perdido: dignidade, segurança e vontade de viver.

A lesão, que chegou a pesar cerca de 1,5 quilos, provocava anemia e colocava a vida de Joaquim em risco. A cirurgia decisiva aconteceu em janeiro de 2024, poucos dias depois da morte do pai — um momento particularmente duro. Apesar de se tratar de uma operação complexa e arriscada, o procedimento foi bem-sucedido e marcou o início de uma nova fase.

Depois da remoção da massa do rosto, Joaquim foi submetido a várias cirurgias complementares e tratamentos a laser para recuperar a pele. Pela primeira vez em anos, voltou a dormir bem, a sair de casa e a enfrentar o mundo sem medo do olhar dos outros.

Hoje, Joaquim garante que é um homem diferente. Vive sem dor, sem infeções e sem receio de ser visto. Diz que tenta deixar para trás o Joaquim de antigamente e abraçar esta nova vida com gratidão. “Voltei a ser feliz”, afirma, emocionado, provando que nunca é tarde para reencontrar a esperança.

