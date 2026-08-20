"Fui por 240 euros". Como é possível passar 5 dias de férias neste destino por este valor? Eis a resposta

Viajar cinco dias por apenas 240 euros é possível.
Viajar sem gastar uma fortuna continua a ser um objetivo para muitos portugueses. Entre voos, alojamento e restantes despesas, o orçamento pode aumentar rapidamente, mas há quem consiga encontrar oportunidades a preços mais acessíveis. Foi o caso da criadora de conteúdos Sofia Rebanda, conhecida no Instagram como @flytwoescape, que revelou como conseguiu fazer uma escapadinha de cinco dias a Malta por apenas 240 euros por pessoa.
Num vídeo publicado nas redes sociais, Sofia explica que o valor incluiu os voos de ida e volta e quatro noites de alojamento num resort de quatro estrelas situado junto ao mar.
"Fui a Malta por 240 euros. Boa estadia e vou mostrar-lhe como também pode ir", começa por dizer. "Eu e o meu namorado fizemos uma escapadinha de cinco dias até Malta por apenas 240 euros por pessoa. Este valor inclui voos de ida e volta e estadia num resort de quatro estrelas à beira-mar."
De acordo com a criadora de conteúdos, os voos foram adquiridos diretamente no site da Ryanair, com partida de Lisboa, e tiveram um custo de 115 euros por pessoa. Já o alojamento representou uma despesa de 125 euros por pessoa pelas quatro noites.
A estadia foi no Riviera Spa Resort, um hotel de quatro estrelas localizado junto ao mar, que disponibiliza pequeno-almoço, spa e piscinas.
"O resort encontrei-o a um preço incrível e ficou por 125 euros por quatro noites, com pequeno-almoço incluído, spa e piscinas", explica.
A melhor altura para visitar Malta
Além de revelar o valor total gasto, Sofia Rebanda contou que fez a viagem no final de março de 2026, período que considera ideal para conhecer o arquipélago.
Segundo explica, nesta altura do ano existem menos turistas, os preços são mais baixos e é possível conhecer os principais pontos de interesse com maior tranquilidade.
Entre os lugares que mais a impressionaram estão a Blue Lagoon, na ilha de Comino, e Gozo, dois dos destinos mais procurados por quem visita Malta.
"O resort tem ótimos acessos à Blue Lagoon, em Comino, e a Gozo, que foram os sítios de que mais gostei. Por isso, só vai. Vai, só vai", conclui.