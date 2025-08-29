Guardar a manteiga: bancada ou frigorífico? Eis a questão que divide muitas casas

Quanto tempo é seguro manter a manteiga à temperatura ambiente? Saiba o que dizem os especialistas

Para algumas pessoas, não há outra opção senão mantê-la sempre no frio. Já outras não dispensam a manteiga macia, pronta a ser barrada numa torrada ainda quente, e preferem deixá-la fora do frigorífico. Se faz parte deste último grupo, há alguns cuidados que deve adotar para garantir a segurança alimentar. E aqui surge a dúvida: afinal, quanto tempo é seguro manter a manteiga à temperatura ambiente?

Embora os fabricantes recomendem sempre a conservação no frigorífico, especialistas como Harold McGee, cientista alimentar, defendem que não há grande problema em deixar a manteiga alguns dias fora do frio. Segundo explicou ao site The Kitchen, o baixo teor de água torna este alimento relativamente resistente à contaminação por microrganismos.

Ainda assim, é inegável: a manteiga estraga-se mais rapidamente à temperatura ambiente do que no frigorífico. Assim, se a embalagem vai ser consumida ao longo de várias semanas, o melhor é guardá-la no frio. Caso contrário, pode mantê-la na bancada, desde que esteja atento a alterações de cheiro ou cor.

Erros a evitar ao deixar a manteiga fora do frigorífico: