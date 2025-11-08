Todas querem marcar com ela: esta é a cabeleireira de famosas caras da TVI

  • Dois às 10
  • Hoje às 17:50

Ganhou reconhecimento nacional pelo seu trabalho e o seu nome tornou-se a sua marca, levando-o além fronteiras.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Aos 50 anos, Anabela Pereira é hoje um nome respeitado no setor da beleza em Portugal. Empresária e cabeleireira, fundadora do salão “Manubela” e da linha de produtos “Self Love”, Anabela construiu uma carreira sólida a partir de um ponto de partida modesto: a barbearia do pai, no bairro do Casal do Rato, na Pontinha, onde ainda hoje vive e trabalha.

Ao longo do tempo, foi ganhando notoriedade, muito graças à qualidade do seu trabalho e à confiança de várias figuras públicas, que divulgaram os seus serviços. Tudo começou com Fanny, a apresentadora e ex-concorrente do Secret Story 2, como Anabela contou à Nit“Em troca tinham de divulgar o espaço. Eu não impus o número de vezes que tinham de o fazer, nada disso. Apenas queria que dissessem ‘o trabalho foi feito na Manubela Cabeleireiros [também na Pontinha]'”, conta à NiT.“Em troca tinham de divulgar o espaço. Eu não impus o número de vezes que tinham de o fazer, nada disso. Apenas queria que dissessem ‘o trabalho foi feito na Manubela Cabeleireiros [também na Pontinha]'”.

Recentemente, a cabelereira tem partilhado trabalhos com Carolina Loureiro, Joana Gonçalves, Joana Duarte, Marisa Cruz e algumas ex-concorrentes de realities da TVI, como Jéssica Vieira ou Ana Duarte, duas famosas do «Big Brother Verão».

Recorde a entrevista que a cabeleireira deu a Manuel Luís Goucha:

Temas: Manubela Cabeleireira Dois às 10

Fora do Estúdio

«Nada me preparou para o momento em que chegámos a casa»: a partilha que está a emocionar os fãs de Maria Botelho Moniz

Ontem às 15:53

Apresentador acarinhado pelos portugueses de luto: «Está a ser difícil dizer adeus»

Ontem às 14:43

Pensavam que ela tinha desaparecido em criança. 27 anos depois, o que encontraram na casa dos pais é de arrepiar

6 nov, 16:00

«Senti-me bem com a minha decisão»: Cristiano Ronaldo justifica ausência no funeral de Diogo Joga

6 nov, 15:26

Famosa cara da TVI toma decisão radical caso este candidato vença as eleições do Benfica

6 nov, 15:07

Cristina Ferreira partilha jantar com o filho e um pormenor salta à vista

6 nov, 09:07

Susana Gravato estaria prestes a mudar de vida quando o filho a matou

5 nov, 16:34
MAIS

Mais Vistos

Poucos notaram, mas Cláudio Ramos reparou em algo curioso em Pedro Jorge

Ontem às 10:32

Cinha Jardim desmascara figura conhecida: «Ela maltrata»

6 nov, 10:56

Carina recorda relação entre Vera e Inês dentro da casa: «Durante a noite, ouvíamos…»

Ontem às 10:16

Ganhou o Festival da Canção em 1986, tornou-se um ícone da música portuguesa e, quatro décadas depois, regressa com uma grande novidade

6 nov, 11:02

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

Esta tarte vai conquistar todos os amantes de queijo de cabra

Ontem às 16:00

Desengane-se se acha que é preciso sair de casa para comer estas castanhas. Só precisa de uma air fryer

6 nov, 14:00

Não suja tachos para fazer este arroz de frango. Só precisa de um pirex

4 nov, 16:00

Faça maçã desidratada em casa na air fryer e evite comprar a 40€ por quilo no supermercado

2 nov, 09:00

Fotos

Todas querem marcar com ela: esta é a cabeleireira de famosas caras da TVI

Hoje às 17:50

Para uma pele com aspeto jovem, lave o rosto com água a esta temperatura

Hoje às 09:00

Cartão com 5 mil euros pode estar à distância de um click na TVI Pass

Ontem às 17:47

Mudando só uma coisa na alimentação, esta mãe conseguiu perder 20 quilos em quatro meses

Ontem às 17:00