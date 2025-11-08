Todas querem marcar com ela: esta é a cabeleireira de famosas caras da TVI

Ganhou reconhecimento nacional pelo seu trabalho e o seu nome tornou-se a sua marca, levando-o além fronteiras.

Aos 50 anos, Anabela Pereira é hoje um nome respeitado no setor da beleza em Portugal. Empresária e cabeleireira, fundadora do salão “Manubela” e da linha de produtos “Self Love”, Anabela construiu uma carreira sólida a partir de um ponto de partida modesto: a barbearia do pai, no bairro do Casal do Rato, na Pontinha, onde ainda hoje vive e trabalha.

Ao longo do tempo, foi ganhando notoriedade, muito graças à qualidade do seu trabalho e à confiança de várias figuras públicas, que divulgaram os seus serviços. Tudo começou com Fanny, a apresentadora e ex-concorrente do Secret Story 2, como Anabela contou à Nit: “Em troca tinham de divulgar o espaço. Eu não impus o número de vezes que tinham de o fazer, nada disso. Apenas queria que dissessem ‘o trabalho foi feito na Manubela Cabeleireiros [também na Pontinha]'”, conta à NiT.“Em troca tinham de divulgar o espaço. Eu não impus o número de vezes que tinham de o fazer, nada disso. Apenas queria que dissessem ‘o trabalho foi feito na Manubela Cabeleireiros [também na Pontinha]'”.

Recentemente, a cabelereira tem partilhado trabalhos com Carolina Loureiro, Joana Gonçalves, Joana Duarte, Marisa Cruz e algumas ex-concorrentes de realities da TVI, como Jéssica Vieira ou Ana Duarte, duas famosas do «Big Brother Verão».

