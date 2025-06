«Aos 8 anos, dei pela primeira vez um beijo na boca a um rapaz»: a partilha que deve fazer todos refletir

Foi durante o programa «Big Brother» que Manuel Cavaco deixou todos emocionados com a sua experiência de vida.

Na gala do «Big Brother» de dia 8 de junho, foi a vez de Manuel Cavaco abrir o coração e partilhar episódios marcantes do seu percurso pessoal, numa exposição emocional na «Curva da Vida».

Desde muito novo, Manuel Cavaco sentiu o peso da diferença. “Aos 8 anos, dei pela primeira vez um beijo na boca a um rapaz”, começou por revelar, explicando que este momento, que deveria ser de descoberta inocente, se transformou num episódio de rejeição. Insultado pelos colegas, Manuel foi alvo de chacota por causa da forma como andava, se vestia e se expressava.

"Gozavam comigo todos os dias. Cheguei a fingir que estava doente para não ir à escola", contou, com a voz embargada pela emoção. A ausência de alguém com quem pudesse partilhar o que sentia agravou ainda mais o isolamento: “Sentia-me sozinho, não tinha com quem falar”.

Um dos momentos mais duros da sua infância aconteceu quando, chamado por um grupo de rapazes mais velhos, foi confrontado com comentários invasivos e ofensivos sobre a sua identidade. “Fugi para casa, fechei-me no quarto e chorei. Lembro-me de sentir nojo de mim próprio”, confessou, entre lágrimas, revelando o estigma que enfrentou por temer ser homossexual, numa altura em que isso era sinónimo de exclusão.

No entanto, entre episódios de dor, Manuel também encontrou pilares de felicidade. A entrada do padrasto na sua vida e o nascimento da irmã marcaram o início de uma nova fase.

Mais tarde, aos 16 anos, viveu a sua primeira paixão por um amigo, numa altura em que já começava a aceitar quem era. E, mais recentemente, realizou um dos seus maiores sonhos: foi admitido no curso de Medicina, onde hoje se prepara para construir uma carreira dedicada a cuidar dos outros.

A «Curva da Vida» de Manuel Cavaco foi um momento de verdade, coragem e vulnerabilidade. Uma história que não deixou ninguém indiferente e que foi comentada no programa «Dois às 10».