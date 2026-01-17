Entre cães, gatos, cavalos e ovelhas: estes são os animais que fazem parte da vida de Manuel Luís Goucha

Quer na casa de Sintra, quer no monte no Alentejo, o apresentador mostra um dos lados mais pessoais, partilhando o seu amor por animais.

Manuel Luís Goucha sempre demonstrou um profundo amor pelos animais, tornando-os parte essencial da sua vida, tanto no dia a dia como no refúgio que construiu no Alentejo. Em sua casa, partilha os momentos com vários cães e dois gatos da raça Sphynx, conhecidos pela sua aparência peculiar e personalidade afetuosa. O apresentador não esconde a ligação especial que tem com os seus companheiros de quatro patas, muitas vezes partilhando imagens e histórias que revelam o carinho e a dedicação com que os trata.

No seu monte alentejano, a paixão pelos animais estende-se ainda mais, com a presença de cavalos e ovelhas, que reforçam o ambiente tranquilo da propriedade. O seu respeito pelo bem-estar dos animais é evidente e elogiado pelos seguidores, que ficam encantados com as imagens muitas vezes partilhadas.

Veja na galeria que preparámos para si os adoráveis animais de Manuel Luís Goucha.

Recorde ainda o vídeo que o apresentador partilhou ao recordar os seus animais falecidos:

Temas: Manuel luis Goucha Animais Goucha Dois às 10

