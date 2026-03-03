Manuel Luís Goucha descobre agenda com promessas que a mãe deixou escritas antes de morrer

  • Dois às 10
  • Há 3h e 9min

Manuel Luís Goucha voltou a recordar a mãe, Maria de Lourdes. O apresentador da TVI partilhou novas descobertas feitas numa das agendas da progenitora e revelou, entre gargalhadas, as “promessas” curiosas que encontrou escritas.

Desde a morte da mãe, Maria de Lourdes, em agosto de 2024, Manuel Luís Goucha tem utilizado as redes sociais para manter viva a memória da matriarca da família, partilhando cartas, reflexões e pequenos textos deixados por ela.

Esta segunda-feira, o apresentador fez uma nova partilha, desta vez relacionada com promessas que descobriu numa das agendas da mãe.

“Já sabe que, volta e meia, gosto de partilhar consigo coisas que vou descobrindo acerca da minha mãe. Eu continuo a descobrir coisas acerca da minha mãe e é muito divertido e muito apaixonante. Aliás, eu tenho vivido o luto de forma muito tranquila, com muito amor (…) e com muitos sorrisos, porque as coisas que eu vou descobrindo acerca da minha mãe me levam a isso”, começou por dizer.

Goucha explicou ainda que Maria de Lourdes não era particularmente ligada “às coisas da Igreja”, embora nos últimos anos de vida rezasse “religiosamente o terço”. Foi então que decidiu revelar algumas das promessas que encontrou registadas.

“Portanto, as promessas da minha mãe tinham sempre a ver com um grande sacrifício para ela, que era deixar de comer doces. E é verdade, a minha mãe era muito gulosa. Tanto que a minha mãe, até ao último dos seus dias, até ao último dia do seu 101º ano de vida, ela comia diariamente uma sobremesa, diariamente. Mais, ela era louca por gelados (…) ela comia 3, 4, 5, 6 Cornettos se fosse preciso de uma só vez”, contou, entre risos.

Entre memórias ternurentas e momentos de humor, Manuel Luís Goucha continua a celebrar a vida da mãe, vivendo o luto com serenidade e carinho, como o próprio faz questão de sublinhar

Temas: Manuel Luis Goucha Apresentador TVI Dois às 10

