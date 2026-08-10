Manuel Luís Goucha mostra, pela primeira vez, o seu álbum de infância: e há uma rara fotografia com o pai

Manuel Luís Goucha decidiu abrir, pela primeira vez em público, o seu álbum de fotografias de infância e partilhou registos raros da família.

O apresentador da TVI revelou, através de um vídeo publicado no Instagram, várias imagens de quando era bebé e criança, algumas das quais nunca tinha mostrado aos seguidores. Entre as fotografias, há uma que ganha especial destaque: um dos poucos registos em que surge ao lado do pai. "Decidi criar uma rubrica nova aqui no Instagram. Um álbum de fotografias. Um álbum das minhas fotografias, a começar pelas da infância, tenho muito poucas", explicou.

Goucha começou por mostrar uma fotografia da mãe, Maria de Lurdes, tirada em 1952, e depois revelou aquela que descreveu como a sua primeira fotografia, captada em fevereiro de 1955, quando tinha apenas dois meses. "Eu tinha apenas dois meses, aqui estou eu ao cofinho e agora digam-me lá se eu não era um bebé bonito", brincou o apresentador.

Uma das poucas fotografias ao lado do pai

Entre os vários registos partilhados, surgiu uma fotografia particularmente especial para Manuel Luís Goucha: aquela em que aparece ao colo do pai. "Eu tenho pouquíssimas, eu devo ter para aí três ou quatro fotografias do meu pai e esta é uma delas", contou.

O apresentador revelou ainda que esta é a única fotografia que tem dos dois pais juntos. "Aliás, a propósito do meu pai e da minha mãe, esta é a única fotografia que foi tirada com os dois e que eu tenho", explicou.

Goucha partilhou também fotografias ao lado do irmão mais novo, Carlos Goucha, recordando as diferenças entre os dois. "O meu irmão era muito diferente de mim. Eu era cisudo, ele era risonho, era muito simpático. Eu não era nada simpático. Eu não gostava de tirar fotografias, como eu mudei", confessou.

No final, o apresentador deixou uma promessa aos seguidores: "Irei partilhar convosco outras, se porventura tiverem gostado desta nova rubrica nas minhas redes sociais. Até à próxima."