Todos viram em direto. Manuel Luís Goucha surpreende e emociona colega da TVI: «És uma excecional pessoa»

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Ruben Vieira está de parabéns. O assistente de realização celebrou este domingo, 13 de julho, mais um aniversário e foi surpreendido em direto durante o "Funtástico", da TVI, por Manuel Luís Goucha, que lhe dedicou palavras carregadas de carinho e admiração.

Depois de abraçar o aniversariante e de toda a equipa cantar os parabéns, o apresentador fez questão de destacar as qualidades profissionais e humanas de Ruben Vieira. «É um prazer trabalhar contigo todos os domingos. Para além de um grande profissional, para mim – eu tenho sempre alguma relutância em dizer o melhor disto ou daquilo –, mas para mim és o melhor assistente em estúdio», afirmou.

Manuel Luís Goucha explicou ainda a importância que Ruben tem nos bastidores do programa. «És uma almofada de conforto para quem apresenta um programa», acrescentou.

Mas os elogios não ficaram por aí. O apresentador fez também questão de enaltecer a personalidade do colega. «Depois és uma excecional pessoa. Parabéns por isso», rematou.

Ruben Vieira agradeceu as palavras de Manuel Luís Goucha e aproveitou para retribuir o carinho. «Em relação à boa pessoa, quero-te agradecer porque somos um para o outro», respondeu, deixando evidente a cumplicidade que existe entre ambos.

O momento foi recebido com aplausos em estúdio e emocionou os espectadores, que assistiram a uma bonita demonstração de amizade e respeito entre duas das caras bem conhecidas da TVI

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