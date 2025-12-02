«Cada vez gosto mais dela»: Mais de um ano depois da morte da mãe, Manuel Luís Goucha volta a descobrir algo comovente

Depois da carta que descobriu logo após a morte da mãe, Manuel Luís Goucha voltou a partilhar nas redes sociais um novo gesto comovente da mãe.

Manuel Luís Goucha protagonizou um dos momentos mais íntimos e emocionantes dos últimos tempos ao partilhar, no Instagram, o “rascunho de uma carta surpreendente” escrita pela mãe — uma carta que nunca chegou a ser enviada, mas que agora ganhou um novo significado na vida do apresentador.

Dentro de uma agenda antiga, Goucha encontrou um texto que a mãe terá redigido há cerca de 30 anos, numa altura em que ele apresentava Momentos de Glória, na TVI. Na carta, a mãe elogiava o filho de forma aberta e orgulhosa — algo que, segundo o apresentador, nunca lhe disse em vida.

Na publicação, Manuel Luís Goucha transcreveu parte da carta que a mãe escreveu: “Somos um grupo de amigas que gosta muito de ver os ‘Momentos de Glória’, porque gostamos muito do Goucha, é uma pessoa culta, tem uma bonita figura e uma postura fidalga. Tem talento e tudo o que faz, faz bem feito. Também gostamos muito do Herman, mas cada um no seu estilo. O Herman quando diz um palavrão, fica-lhe bem (...). O Goucha, em tudo o que fala, fala bem. Não nos tirem o Goucha nem o Herman.”

Um elogio raro vindo de uma mulher que, apesar do amor, nunca teve por hábito verbalizar afeto.

Visivelmente tocado, Goucha explicou aos seguidores o impacto da descoberta: “A minha mãe nunca me disse que eu tinha jeito para apresentar programas de televisão, nunca me disse: ‘Filho, tu tens muitos conhecimentos, és culto.’”

O apresentador admitiu que não sabe se a mãe chegou a enviar a carta — nem isso importa agora. O que o marcou foi perceber que, mesmo sem palavras ditas, o orgulho existia. “É extraordinário descobrir uma mãe que não verbalizava afeto, mas que depois escrevia afeto (…) É assim que a celebro: descubro, de vez em quando, facetas surpreendentes da personalidade dela e cada vez gosto mais dela.”