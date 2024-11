Entusiasmado e feliz com o novo desafio Manuel Luís Goucha faz grande entrada no «Dois às 10» e abraça Cristina Ferreira

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

O novo programa «FunTástico» estreia já no próximo dia 17 de novembro e Manuel Luís Goucha revelou todos os pormenores do seu novo projeto a Cristina Ferreira.

«Eu vou regressar à plateia com público (…) o público é essencial neste tipo de programa, vou ter uma plateia com 108 pessoas.»

Manuel Luís Goucha explicou que tem como objetivo entreter e fazer companhia às famílias portuguesas, explicando ainda que, quer em casa quer em estúdio, as pessoas vão receber prémios: «Eu farei tudo aquilo que está ao meu alcance para que seja uma aposta ganhadora. Estamos a falar de 10 concorrentes todos os domingos, temos um painel de jurados de várias áreas».

«Este é um conceito de programa onde tudo cabe, não há é tristeza. É um programa muito dinâmico e sobretudo de festa e com muitas surpresas»

O programa vai contar com performances das mais variadas áreas e uma plateia ativa, que pode ser chamada em qualquer momento do programa. Da plateia do Funtástico surgirão inúmeras surpresas, momentos emocionantes, além de divertidas provas físicas e adivinhas, e, claro, atuações musicais dos mais populares cantores portugueses.

O programa vai contar com um grupo de jurados que vai avaliar a prestação dos concorrentes. O júri fixo será composto por Sara Prata, António Leal e Silva e João Patrício, o presidente do júri. «A este elenco junta-se um jurado convidado que mudará todas as semanas».

