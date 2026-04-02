Manuel Luís Goucha não esconde a emoção: «Sacrificaria a minha vida para voltar ao colo da minha mãe»

  • Dois às 10
  • 2 abr, 14:39

Foi numa entrevista com o escritor Luís Osório que Manuel Luís Goucha recordou a falecida mãe.

Numa conversa intimista com Luís Osório, no programa “Vencidos”, da Antena 1, o Manuel Luís Goucha falou abertamente sobre a sua vida pessoal e deixou revelações marcantes. Durante a conversa, o apresentador foi desafiado a entrar num exercício diferente: imaginar-se a si próprio como convidado.

Perante a pergunta sobre qual seria a primeira questão que faria, Goucha surpreendeu com a resposta: «Sacrificaria a minha vida porquê?». Intrigado, Luís Osório quis saber mais. E foi então que Goucha deixou uma das revelações mais emotivas da entrevista. «Queres saber?», perguntou. Após a confirmação, explicou: «Para voltar para o colo da minha mãe».

Uma resposta carregada de saudade e emoção, que mostra a forte ligação que sempre teve com a mãe — uma figura central na sua vida e no seu percurso pessoal.

