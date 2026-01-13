O que disse Manuel Luís Goucha sobre a empregada de limpeza da TVI que levou os famosos a reagir em peso

  • Dois às 10
  • Hoje às 15:45

Famosos da TVI estão a reagir em massa ao elogio público de Manuel Luís Goucha.

Manuel Luís Goucha recorreu às redes sociais na manhã desta terça-feira, 13 de janeiro, para fazer uma homenagem inesperada e carregada de significado a alguém especial do seu dia a dia profissional.

O apresentador utilizou a sua conta oficial de Instagram para enaltecer o trabalho de Dona Isabel, funcionária das limpezas nos estúdios da TVI onde é gravado o programa “Funtástico”, que Goucha apresenta em direto aos domingos à tarde.

“Apetece-me falar da D. Isabel. Já foi técnica de laboratório, mas a vida por vezes dá muitas voltas e vai daí há anos que anda nas limpezas”, começou por escrever. Manuel Luís Goucha recordou ainda que se habituou a vê-la diariamente nos estúdios da Plural quando apresentava o seu antigo programa de conversas, sublinhando a dedicação e o cuidado com que sempre desempenhou as suas funções: “Sempre diligente e atenta na sua função de deixar ‘tudo num brinco’”.

Na longa reflexão partilhada, o comunicador não deixou de apontar comportamentos menos dignos de quem utiliza os espaços comuns, nomeadamente as casas de banho dos estúdios. “Agora é aos domingos nos estúdios do ‘Funtástico’ que a vejo várias vezes à volta das casas de banho que alguns emporcalham, e de que maneira, sem respeito algum pelo utilizador que se segue”, escreveu, numa mensagem crítica, mas também pedagógica, defendendo mais civismo e respeito pelo trabalho de quem limpa.

“Por isso, obrigado às Donas Isabéis que todos os dias limpam o que muitos sujam”, rematou Manuel Luís Goucha, numa clara demonstração de reconhecimento a todos os profissionais que desempenham este tipo de funções.

À publicação, o apresentador juntou uma fotografia ao lado de Dona Isabel, onde ambos surgem sorridentes e a segurar um pequeno saco do lixo, imagem que rapidamente conquistou os seguidores.

A partilha gerou uma onda de reações positivas nos comentários, com várias figuras públicas a deixarem palavras de carinho. “Querida Isabel. Que bela partilha, Manel”, escreveu Sílvia Alberto. “A D. Isabel é um amor”, acrescentou Marta Gil. Pedro Granger também reagiu: “Querida Isabel, sempre com esse sorrizaço querido para toda a gente”. Maria Botelho Moniz escreveu: "D. Isabel". Já Ruben Rua deixou uma mensagem nostálgica: “Saudades da Dona Isabel”.

A homenagem foi amplamente elogiada pelos fãs, que destacaram a sensibilidade de Manuel Luís Goucha e a importância de valorizar quem trabalha, muitas vezes de forma invisível, nos bastidores da televisão.

