Quando era criança, ouviu de Manuel Luís Goucha “um dia vamos ser colegas”. Hoje, é mãe de três e um dos principais rostos da TVI

Na gala de aniversário da TVI, Sara Pinto partilhou o seu percurso profissional e recordou uma frase inesperada que ouviu em criança dita por Manuel Luís Goucha.

A gala de aniversário da TVI ficou marcada por momentos emocionantes e testemunhos inspiradores. Entre eles, destacou-se o discurso sentido da jornalista Sara Pinto, que abriu o coração ao recordar o seu percurso até à informação do canal.

“Em 1993 eu era uma criança. Tinha 7 anos e tinha acabado de aprender a ler e a escrever. Se queria ser jornalista? Não, queria ser cabeleireira e tinha o desejo de salvar o mundo em direção às praias. Queria até ser nadadora-salvadora”, começou por partilhar.

Sara recordou que os pais sempre apoiaram os seus sonhos, sem imaginarem que a rotina diária lá de casa acabaria por influenciar o seu futuro. “À hora das refeições a televisão estava sempre ligada no telejornal. Aquilo para mim era uma seca e não percebia nada e jurei que um dia ia perceber tudo.”

Com o tempo, as notícias começaram a despertar-lhe curiosidade. “As notícias aos poucos começaram a entusiasmar-me cada vez mais. E como diz a frase: se não podes vencê-los, junta-te a eles.”

Ainda assim, o início não foi fácil. “Quando terminei o curso não havia um mundo de oportunidades e talvez por isso nunca tinha acreditado que poderia vingar no meio da informação.” Mas houve quem acreditasse antes dela. Sara revelou um episódio marcante da infância: “Quando era criança, fui com a minha avó à ‘Praça da Alegria’ e um apresentador daquela altura disse-me: ‘Um dia ainda vamos ser colegas’.”

Esse apresentador era Manuel Luís Goucha. “E sim, hoje somos colegas na TVI”, sublinhou.. A jornalista terminou com uma declaração de gratidão: “Cá estou na casa que me tem dado tantas oportunidades, na qual me sinto tão realizada.”

Atualmente, Sara Pinto conduz o TVI Jornal e o segmento do polígrafo, depois de ter voltado ao trabalho após o nascimento do terceiro filho.