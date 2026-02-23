Quando era criança, ouviu de Manuel Luís Goucha “um dia vamos ser colegas”. Hoje, é mãe de três e um dos principais rostos da TVI

  • Dois às 10
  • Há 3h e 34min

Na gala de aniversário da TVI, Sara Pinto partilhou o seu percurso profissional e recordou uma frase inesperada que ouviu em criança dita por Manuel Luís Goucha.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A gala de aniversário da TVI ficou marcada por momentos emocionantes e testemunhos inspiradores. Entre eles, destacou-se o discurso sentido da jornalista Sara Pinto, que abriu o coração ao recordar o seu percurso até à informação do canal.

“Em 1993 eu era uma criança. Tinha 7 anos e tinha acabado de aprender a ler e a escrever. Se queria ser jornalista? Não, queria ser cabeleireira e tinha o desejo de salvar o mundo em direção às praias. Queria até ser nadadora-salvadora”, começou por partilhar.

Sara recordou que os pais sempre apoiaram os seus sonhos, sem imaginarem que a rotina diária lá de casa acabaria por influenciar o seu futuro. “À hora das refeições a televisão estava sempre ligada no telejornal. Aquilo para mim era uma seca e não percebia nada e jurei que um dia ia perceber tudo.”

Com o tempo, as notícias começaram a despertar-lhe curiosidade. “As notícias aos poucos começaram a entusiasmar-me cada vez mais. E como diz a frase: se não podes vencê-los, junta-te a eles.”

Ainda assim, o início não foi fácil. “Quando terminei o curso não havia um mundo de oportunidades e talvez por isso nunca tinha acreditado que poderia vingar no meio da informação.” Mas houve quem acreditasse antes dela. Sara revelou um episódio marcante da infância: “Quando era criança, fui com a minha avó à ‘Praça da Alegria’ e um apresentador daquela altura disse-me: ‘Um dia ainda vamos ser colegas’.”

Esse apresentador era Manuel Luís Goucha. “E sim, hoje somos colegas na TVI”, sublinhou.. A jornalista terminou com uma declaração de gratidão: “Cá estou na casa que me tem dado tantas oportunidades, na qual me sinto tão realizada.”

Atualmente, Sara Pinto conduz o TVI Jornal e o segmento do polígrafo, depois de ter voltado ao trabalho após o nascimento do terceiro filho.

Temas: Manuel Luis Goucha Jornalista Dois às 10 TVI

Fora do Estúdio

Imagem partilhada por Bruno Savate expõe detalhe inesperado do casamento

Há 2h e 35min

Rigidez de Instrutor Joaquim escondia um motivo insólito. Instrutores desvendaram tudo

Há 3h e 35min

Jéssica é concorrente do novo «Secret Story» e está noiva de ex-jogador do FC Porto. Eis as fotos mais românticas do casal

Hoje às 10:44

O novo «Secret Story» ainda agora começou e já há uma grande surpresa anunciada por Cristina Ferreira

Hoje às 09:22

Cristina Ferreira estreia o novo «Secret Story» e este é o segredo mais comentado

Hoje às 09:09

Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha lamentam morte de antiga colaboradora da TVI

Hoje às 08:51

A TVI ‘deu-lhe’ os pais dos filhos e mudou o rumo da sua história: «Sou uma mulher sem medos»

20 fev, 15:22
MAIS

Mais Vistos

Rui Freitas revela que recebeu “aviso” de familiar da enfermeira da “1.ª Companhia”

Hoje às 12:07

Gonçalo Quinaz sobre concorrente do “Secret Story 10”: “Vou ficar preso a ela”

Hoje às 10:15

Icónica figurante do “Você na TV” faleceu

20 fev, 18:17

“Mudei de sexo”: Cristina Ferreira faz revelação inesperada sobre um dos segredos mais falados

Hoje às 10:35

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Fotos

Imagem partilhada por Bruno Savate expõe detalhe inesperado do casamento

Há 2h e 35min

Quando era criança, ouviu de Manuel Luís Goucha “um dia vamos ser colegas”. Hoje, é mãe de três e um dos principais rostos da TVI

Há 3h e 34min

Rigidez de Instrutor Joaquim escondia um motivo insólito. Instrutores desvendaram tudo

Há 3h e 35min

A verdade por trás da forma física de Cristina Ferreira: as 3 coisas que não abdica

Hoje às 15:00