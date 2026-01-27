Manuel Luís Goucha mostra-se em cenário 'quase irreal': «As palavras acanham-se»

O apresentador Manuel Luís Goucha está a viver dias de sonho num local que sonhava pisar há mais de 50 anos.
Manuel Luís Goucha continua a viver dias de puro encantamento na Lapónia, destino que sempre sonhou conhecer e que agora descreve como quase irreal. Em novas partilhas feitas durante a viagem, o apresentador da TVI voltou a mostrar-se profundamente tocado pela grandiosidade da paisagem e pelo silêncio absoluto que o rodeia.
«É quase irreal. Uma bebedeira de branco. Parece estarmos num permanente cenário de Natal», escreveu, numa descrição poética da região coberta de neve a perder de vista. Planícies inteiramente vestidas de branco, lagos e rios completamente gelados — alguns dos quais atravessados de mota — compõem o cenário que o tem acompanhado.
Goucha destaca ainda a imponência e a dimensão deste território único, lembrando que a Lapónia se estende por quatro países: Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia. Um espaço vasto, onde a natureza se impõe e dita o ritmo da vida: «Não admira que os daqui apreciem particularmente a quietude e o silêncio», acrescentou, sublinhando a tranquilidade quase absoluta que se vive naquela região do norte da Europa.
Perante a força da paisagem e a intensidade da experiência, o apresentador confessa que nem sempre é fácil encontrar as palavras certas. «As palavras acanham-se perante tamanho triunfo da natureza», concluiu.
Entre neve, silêncio e horizontes infinitos, Manuel Luís Goucha continua a partilhar com os seguidores uma viagem que há muito desejava — e que está a viver com deslumbramento e respeito por um dos cenários mais puros do planeta.