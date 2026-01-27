Sem o marido, mas com companhia. Manuel Luís Goucha concretiza sonho em viagem: «Pura magia»

Depois de muitos anos a confessar um desejo, Manuel Luís Goucha realizou finalmente esse sonho. O apresentador partiu sem o marido, Rui Oliveira, e partilhou nas redes sociais a emoção da chegada a um destino que descreve como pura magia.

Manuel Luís Goucha está a viver um momento há muito desejado. O apresentador da TVI realizou finalmente um sonho antigo e viajou até à Lapónia, destino que confessou querer conhecer há mais de 50 anos.

Desta vez, Goucha partiu sem o marido, Rui Oliveira, que se encontra a trabalhar em Portugal. Na viagem, o apresentador fez-se acompanhar por um fotógrafo e por um membro da equipa da agência digital com quem trabalha, partilhando cada momento com os seguidores nas redes sociais.

Foi no Instagram que anunciou a chegada ao destino, esta segunda-feira, dia 26, revelando a emoção de quem vê um desejo de longa data concretizar-se: «Finalmente na Lapónia. Houve quem acertasse. Ando há mais de 50 anos a dizer que queria vir cá. Foi desta», escreveu, mostrando imagens da viagem de avião e da chegada à região mágica do norte da Europa.

Sempre bem-humorado, Manuel Luís Goucha confessou que os próximos dias prometem ser especiais, mesmo que diferentes do tipo de viagens que habitualmente aprecia: «Os próximos dias podem não ser de riqueza cultural, que é o que mais me leva a viajar e repetir destinos, mas serão, certamente, de pura magia», partilhou.

E não deixou de brincar com um dos símbolos maiores da Lapónia: «Até o Pai Natal faz questão de me receber», escreveu, arrancando sorrisos aos fãs.

O apresentador dos programas ‘Funtástico’ e ‘Intuição’ continua a partilhar imagens e vídeos desta aventura, levando consigo quem o acompanha há anos — agora também até à terra da magia, da neve e dos sonhos cumpridos.