Sem o marido, mas com companhia. Manuel Luís Goucha concretiza sonho em viagem: «Pura magia»

  • Dois às 10
  • Há 3h e 58min

Depois de muitos anos a confessar um desejo, Manuel Luís Goucha realizou finalmente esse sonho. O apresentador partiu sem o marido, Rui Oliveira, e partilhou nas redes sociais a emoção da chegada a um destino que descreve como pura magia.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Manuel Luís Goucha está a viver um momento há muito desejado. O apresentador da TVI realizou finalmente um sonho antigo e viajou até à Lapónia, destino que confessou querer conhecer há mais de 50 anos.

Desta vez, Goucha partiu sem o marido, Rui Oliveira, que se encontra a trabalhar em Portugal. Na viagem, o apresentador fez-se acompanhar por um fotógrafo e por um membro da equipa da agência digital com quem trabalha, partilhando cada momento com os seguidores nas redes sociais.

Foi no Instagram que anunciou a chegada ao destino, esta segunda-feira, dia 26, revelando a emoção de quem vê um desejo de longa data concretizar-se: «Finalmente na Lapónia. Houve quem acertasse. Ando há mais de 50 anos a dizer que queria vir cá. Foi desta», escreveu, mostrando imagens da viagem de avião e da chegada à região mágica do norte da Europa.

Sempre bem-humorado, Manuel Luís Goucha confessou que os próximos dias prometem ser especiais, mesmo que diferentes do tipo de viagens que habitualmente aprecia: «Os próximos dias podem não ser de riqueza cultural, que é o que mais me leva a viajar e repetir destinos, mas serão, certamente, de pura magia», partilhou.

E não deixou de brincar com um dos símbolos maiores da Lapónia: «Até o Pai Natal faz questão de me receber», escreveu, arrancando sorrisos aos fãs.

O apresentador dos programas ‘Funtástico’ e ‘Intuição’ continua a partilhar imagens e vídeos desta aventura, levando consigo quem o acompanha há anos — agora também até à terra da magia, da neve e dos sonhos cumpridos.

Temas: Manuel Luis Goucha Lapónia Dois às 10

RELACIONADOS

Entre cães, gatos, cavalos e ovelhas: estes são os animais que fazem parte da vida de Manuel Luís Goucha

Fora do Estúdio

Depois da morte de Maycon, Renata Reis faz mudança de visual: «Está linda, mas o olhar não é o mesmo»

Há 3h e 16min

As fotos mais ousadas que fizeram de Ricardo Esteves o ‘padre sexy’

25 jan, 08:43

Por baixo da farda, o instrutor Bruno Marques esconde um físico que está a deixar a «1.ª Companhia» em alvoroço

23 jan, 10:52

Hospitalizado, Nuno Markl faz anúncio que deixa os fãs em festa: «É muito bom ouvir isto»

22 jan, 16:08

Mesmo em viagem, Cristina Ferreira mantém o hábito que explica a sua excelente forma física

22 jan, 15:20

O que se passava com Maycon? Renata Reis desabafa sobre última fase de vida do DJ: «Eu sei como é que ele chegou a isso»

22 jan, 14:37

«Secret Story»: depois de Liliana, agora foi Inês a surpreender com uma mudança de visual

22 jan, 11:41
MAIS

Mais Vistos

Regresso de férias traz surpresa a Cristina Ferreira. Cláudio Ramos surge com um detalhe que escapou a todos

Ontem às 09:59

Menino de 11 anos mata o pai depois de lhe ser retirada a consola de jogos

Ontem às 12:38

Aos 44 anos, Francisco confessa: “Casei porque achava que ia morrer”

Ontem às 12:15

Rodrigo Castelhano aponta o seu favorito a vencedor da “1.ª Companhia”

Ontem às 11:37

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Este doce é um fenómeno europeu há décadas: leva poucos ingredientes, é fácil de fazer e fica incrível

22 jan, 10:42

Não acredita que esta massa custa menos de 2€? Nós testámos e aprovámos

21 jan, 14:00

Fotos

Após ficar paraplégico, Diogo deu liberdade à namorada para o deixar. O que ouviu depois não deixa ninguém indiferente

Há 59 min

"Não sei como vivi sem ele até agora": desumidificador está a salvar casas com problemas de humidade

Há 1h e 54min

Ao fim de 15 anos, Sara Barradas e José Raposo anunciam nova fase da relação: «Já era uma coisa que queríamos fazer»

Há 2h e 17min

Depois da morte de Maycon, Renata Reis faz mudança de visual: «Está linda, mas o olhar não é o mesmo»

Há 3h e 16min