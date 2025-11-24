Goucha mostrou-nos a sua casa por dentro e os detalhes estão a gerar dezenas de comentários

O Natal chegou mais cedo à casa de Manuel Luís Goucha. O apresentador mostrou, no Instagram, as decorações que já decoram o seu lar, conquistando comentários divertidos e elogios de seguidores e amigos.

Manuel Luís Goucha não perdeu tempo e já entrou no espírito natalício. A pouco mais de um mês da quadra, o apresentador, de 70 anos, revelou nas redes sociais as primeiras imagens da árvore e das várias decorações de Natal de 2025, instaladas e decoradas com o requinte a que tem habituado o público.

“A pouco mais de um mês do Natal, aí está a árvore deste ano”, escreveu Goucha na legenda do vídeo que publicou no Instagram.

O registo mostra uma árvore de grandes dimensões, rica em detalhes e com uma decoração tradicional e elegante. Os tons vermelhos destacam-se entre o verde natural da árvore, que surge também com apontamentos brancos, num efeito a lembrar neve — um toque clássico que reforça a magia da época.

Mal a publicação foi feita, choveram comentários a elogiar a criatividade e o bom gosto do apresentador. Entre os muitos fãs rendidos, houve também espaço para humor, como é habitual entre amigos de Goucha.

O ator Pedro Granger deixou um dos comentários mais divertidos: “Ele é renas, piu-pius, ovelhas, lollypops… Isto não é só uma árvore de Natal, é uma arca de Noé natalícia que até ração para a bicharada tem.”

Não só a árvore como a mesa ou a fachada da casa mereceram a atenção do apresentador, que decorou tudo ao pormenor. Na publicação mais recente, escreveu: "Esta manhã atirei-me à fachada e acho que terminei as decorações deste Natal. Mas comigo nunca se sabe."

Veja na galeria algumas das melhores imagens da casa decorada pelo apresentador.