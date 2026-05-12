Vítima de aproveitamento, Manuel Luís Goucha faz apelo urgente: «Não se deixe enganar»

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Manuel Luís Goucha alertou os seguidores para um vídeo falso que está a circular nas redes sociais.

O apresentador reproduziu, naquela plataforma, um vídeo divulgado no TikTok onde surgem a sua imagem e voz associadas a um apelo de angariação de fundos para ajudar uma suposta criança doente.

Indignado, Manuel Luís Goucha esclareceu rapidamente que não tem qualquer ligação ao conteúdo em causa e explicou que tudo foi criado através de Inteligência Artificial. “Este vídeo é falso no que toca à utilização da minha voz (não gravei uma única palavra do que está dito) e à imagem, se bem que, quanto a isso, acho que se percebe rapidamente que estamos perante um caso de uso de Inteligência Artificial”, começou por escrever.

O rosto da TVI revelou ainda que não utiliza TikTok e garantiu que o vídeo lhe chegou precisamente através de denúncias feitas por outras pessoas. “O TikTok é uma plataforma que não tenho, nunca usei nem faço tenção. O vídeo, contudo, chegou até mim como denúncia de um claro e enganoso aproveitamento da minha imagem e voz”, explicou.

Apesar de admitir que a situação da criança possa ser verdadeira, Goucha criticou a forma como a alegada campanha está a ser promovida. “Acredito que o caso exposto do jovem seja verdadeiro, mas esta é uma forma fraudulenta de apelar à solidariedade, o que não ajuda à causa. Não se deixe enganar!”, alertou.

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A terminar, o apresentador reforçou que comunica apenas através das suas páginas oficiais e deixou um novo aviso sobre os perigos da Inteligência Artificial. “Tudo quanto eu lhe queira dizer será só aqui, no meu Instagram (o único que tenho), ou na minha página de Facebook (Manuel Luís Goucha - TVI). Este é um exemplo de como o uso da Inteligência Artificial pode ser um perigo. Repito: este vídeo é falso! Não se deixe enganar!”, rematou o anfitrião dos programas Funtástico e Simply The Best.

Temas: Manuel Luis Goucha Televisão Dois às 10 TVI
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