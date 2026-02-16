«Disse-lhe que o pai tinha de ir ganhar dinheirinho»: Filho de Manuel Melo pediu ao ator para não entrar na «1.ª Companhia»

A passagem de Manuel Melo pela «1.ª Companhia» ficou marcada por momentos de grande vulnerabilidade. Sempre que o ator mencionava o filho, a emoção era inevitável.

No Dois às 10, Manuel Melo revelou que, antes de aceitar o desafio televisivo, o filho lhe pediu que não participasse no programa. Ainda assim, decidiu avançar e procurou tranquilizá-lo: explicou-lhe que precisava de trabalhar. “Disse-lhe que o pai tinha de ir ganhar dinheirinho”, contou.

A conversa acabou por ganhar uma dimensão mais profunda quando o ator recuou à própria infância. Manuel Melo recordou os períodos em que a mãe emigrava para trabalhar, deixando-o temporariamente em Portugal.

“A minha mãe nunca me faltou com nada, e falar disto é difícil para ela, porque também carrega os seus arrependimentos”, começou por explicar. Em criança, porém, a ausência tinha outro peso. “Quando passava um avião, eu dizia: ‘Olha, a mãe vai ali’. Ela vinha, trazia coisas, voltava a ir. Só mais tarde percebi que aquela ausência talvez tivesse deixado marca.”

Foi então que Cristina Ferreira estabeleceu a ligação entre passado e presente, sugerindo que a reação ao pedido do filho poderia estar relacionada com essas memórias antigas. A conclusão deixou o ator visivelmente comovido. “Percebes? Uniste os pontos. É exatamente isso, mesmo que seja perto”, respondeu, em lágrimas.