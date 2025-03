Cristina Ferreira: «Deixem-me falar, talvez, da história mais difícil que já tive na 'Atualidade'»

O novo lançamento de Cristina Ferreira que todas as mulheres querem: o fato versátil que combina com ténis ou saltos altos

Cristina Ferreira reagiu ao caso de Manuel Santana Lopes

Nesta sexta-feira, 14 de março, o caso de Manuel Santana Lopes, alegadamente acusado de ter desviado mais de 250 mil euros a Carolina Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira, dois agenciados da agência Notable, foi tema de discussão no programa «Dois às 10». A situação gerou grande impacto, especialmente entre aqueles que o conheciam mais de perto, como Cristina Ferreira, que trabalhou com Manuel Santana Lopes durante oito anos.

A apresentadora, visivelmente afetada, começou por comentar o caso, destacando o choque que sentiu. «Deixem-me falar, talvez, da história mais difícil que já tive na 'Atualidade' que é esta. O Manel trabalhou comigo oito anos. O Manel foi das pessoas mais profissionais que eu já conheci nestes meus 20 anos [de carreira]. Não sou eu que digo, dizem todas as pessoas que com ele trabalharam. O choque para todos foi maior por isto, porque ele seria a última pessoa que nós diríamos que faria isto. Aliás, eu falo com quase todos os agenciados, o choro e o choque está presente no meio de todos, porque ele se tornou amigo pessoal de muitos, de fazer parte da casa de todos eles, e, se alguém nos dissesse que isto podia acontecer, nunca seria com este rapaz», afirmou.

A reação de Cristina Ferreira reflete o impacto emocional que o caso causou, não apenas pela gravidade da situação, mas também pela proximidade que ela e outros tiveram com Manuel Santana Lopes ao longo dos anos. A apresentadora questionou a aparente contradição entre o comportamento profissional de Santana Lopes e a notícia que foi avançada: «Eu reconheço no Manel o melhor profissional, por isso eu digo, uma coisa parece que não bate com a outra, que é: como é que alguém que foi extremamente profissional durante os oito anos em que o conheci, não falhou em nada, não tive uma dúvida em relação à sua conduta e ao seu comportamento, pode depois ser apanhado nisto?», perguntou.

No final, Cristina Ferreira confessou a sua dificuldade em lidar com a situação e a forma como se sentiu ao tentar encontrar as palavras certas para agir: «De facto, este é um caso, é como quando conhecemos uma vítima e essa vítima fala do seu caso, quando tem um rosto e é um rosto que nos toca, eu devo confessar que estive ali dois ou três dias sem saber o que é que havia de fazer, porque me era uma pessoa muito próxima e não sabia sequer se devia enviar uma mensagem à pessoa e eu enviei por isto, porque eu conheci o lado bom. E eu acredito mesmo que ele, usando o lado bom, ainda pode chegar a um bom destino».