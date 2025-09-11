Vídeo mostra técnica de maquilhagem para peles depois dos 40

Com a idade, a pele transforma-se, mas um truque de maquilhagem pode destacar os teus melhores traços.

Com o avançar da idade, adaptar a maquilhagem à nova estrutura do rosto pode transformar completamente o visual. A criadora de conteúdos @danigodoyoficial partilhou um vídeo que rapidamente se tornou viral entre quem procura realçar a beleza depois dos 40 e o truque principal está numa linha imaginária que orienta toda a aplicação.

Esta linha é conhecida como «linha do não» e divide as maçãs do rosto para baixo. Tudo o que for aplicado abaixo desta linha pode comprometer o efeito lifting, fazendo o rosto parecer mais descaído.

Segundo Dani Godoy, é fundamental respeitar esta orientação em cada etapa da maquilhagem:

  • Contorno: deve ser aplicado acima da «linha do não», definindo o rosto sem o «puxar para baixo».

  • Blush: deve assentar no ossinho da maçã do rosto e subir em direção às têmporas, mantendo uma distância de dois dedos do nariz.

  • Corretor: mais concentrado nos cantos interno e externo dos olhos, para levantar o olhar e disfarçar sinais de cansaço.

  • Sombra: deve seguir esta linha imaginária, com um esfumado sempre direcionado para cima.

