Muitos continuam a cometer este erro com a máquina da loiça sem se aperceberem

Apesar de parecer simples, muitas pessoas continuam a cometer este erro comum ao usar a máquina da loiça. O problema é que pequenas descuidos podem comprometer a limpeza, danificar os utensílios ou mesmo reduzir a eficiência do aparelho. Descubra qual é o deslize que continua a surpreender tantos utilizadores.

Para quem não é especialista em eletrodomésticos ou química, como a maioria de nós, pode ser difícil compreender porque é tão proibido usar detergente de loiça manual na máquina de lavar loiça. Afinal, é um detergente, destina-se à loiça e dissolve gorduras. Qual é, então, o problema de utilizá-lo na máquina?

Se faz parte dos milhares de utilizadores que já tentaram colocar detergente manual na máquina, certamente já experimentou um festival de espuma enorme, que pode mesmo danificar o aparelho. Se este é o seu caso, não entre em pânico. Os especialistas do American Cleaning Institute explicam como agir:

Antes de iniciar o ciclo de lavagem:

Remova o detergente manual do compartimento.

Use papel de cozinha seco para retirar o detergente líquido.

Se necessário, passe um pano húmido para eliminar quaisquer resíduos de sabão.

Se o ciclo já começou e a espuma tomou conta da máquina:

Retire a loiça: retire todas as peças e enxague-as com água limpa para remover o excesso de sabão. Elimine a espuma: utilize uma tigela para retirar o máximo de espuma possível do interior da máquina. Depois, borrife água fria nas superfícies internas para deslocar a espuma restante para o fundo, tornando-a mais fácil de remover. Ciclo de enxaguamento: faça um ciclo de enxaguamento vazio antes de iniciar um ciclo de lavagem normal.

Se a espuma transbordar: caso consiga sair da máquina e atingir o chão, a limpeza torna-se mais fácil se usar uma toalha de banho grande para cobrir a espuma, ajudando a reduzir o volume e facilitar a remoção.